Monasterio del Escorial: "Un Monasterio con más años que Matusalén muy anticuado"

El turista critica. "Lo único bonito que tiene son los panteones, porque lo que es la casa en sí no te dejan ver nada, solo las alfombras, que quedan grandes en las diez habitaciones que te dejan ver nada mas. El precio de la entrada es caro, diez euros por persona, para lo que ves ya que ni una foto se puede hacer allí. Y los vigilantes de seguridad todos son unos bordes, que para decirte las cosas te las dicen a las malas. No volveré" (Tonypalmero). "Un Monasterio que es Patrimonio de la humanidad con más años que Matusalén. Me pareció muy anticuado. Hay que pagar por visitarlo. Solo está bien si te casas, se celebran bodas, por lo demás, lo siento enormemente, MUY MAL" (Little Lady). El experto contesta. “Es un hito en la Historia del arte. Tiene un peso específico para la historia del arte español y da inicio a lo que se conoce como arquitectura herreriana, dado que su autor es Juan de Herrera. Además, se puede subrayar el valor de las obras que conserva el edificio. La colección de pintura incluye obras del Greco o Velázquez y esculturas como el famosísimo Cristo de Cellini” (Ignacio Vleming, divulgador de la arquitectura).