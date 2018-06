19

'Blade Runner' (Ridley Scott, 1982)

Lo que dice la crítica: “Tal vez la única película de ciencia ficción que puede considerarse trascendental” (Owen Gleiberman, 'Entertainment Weekly').

Lo que dice Ludilo, usuario de Filmaffinity de Madrid (España): “El guion me parece muy malo. Los actores, en especial Harrison Ford con sus poses y sus caritas, [...] me parecen muy malos. La música me parece muy mala. La fotografía me parece muy mala. El argumento me parece muy malo. No sé si me dejo algo... ¡Ah si! La película me parece muy mala”.