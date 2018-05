6

Eddie Murphy, 'Pluto Nash' (2002)

Estaba en lo más alto. Fue una de las grandes estrellas del icónico programa 'Saturday night live' y el éxito de 'Superdetective en Hollywood', la película más taquillera de 1984, y sus secuelas le convirtieron en el cómico del momento. Pero esta película destrozó su carrera. Cien millones de presupuesto y cinco de recaudación hacen de 'Pluto Nash' el mayor fracaso cinematográfico de la primera década del siglo XXI. Un desastre que estuvo paralizado durante dos años porque la propia productora no sabía qué hacer con ella. Y cuando por fin la estrenó, el publico la ignoró y la crítica la machacó. Las estrambótica historia de Eddie Murphy (Nueva York, 1961) como propietario de una discoteca en La Luna no interesó a nadie. Stephen Hunter, de 'The Washington Post', la definió así: “Una hora y media de nada. Está ahí, pero no está ahí. Lo es, pero no lo es. No tiene nada que ofrecer. No es olvidable, en realidad, porque no hay nada que olvidar”. Sin embargo, Eddie Murphy tiene un buen recuerdo de ella, algo lógico teniendo en cuenta que cobró 20 millones por protagonizarla. “En casa no celebramos el día de Navidad, celebramos el día de Pluto Nash”, declaró cuando le preguntaron qué opinaba de las críticas recibidas.