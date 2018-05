Bustamante y su nueva pareja, las estrellas de una noche de baile

Bailando con las estrellas se estrenó en la noche del martes como una de las grandes apuestas de la temporada de La 1 y fue los temas más comentado en las redes sociales. Un talent show de baile con famosos que está generando más expectación por lo que sucede entre bambalinas, que en las pistas. Ello se debe a que se pudo ver por primera vez a David Bustamante y Yana Olina bailando. Su actuación se convirtió en el minuto de oro del programa. “No quiero fallar a mi compañera. Quiero emocionarme y que la gente se emocione. Para eso tengo la mejor compañera, Yana Olina”, dijo el cantante.

Yana Olina es una bailarina de origen ruso de 30 años, actual bicampeona de España en la categoría absoluta de diez bailes, semifinalista de Europa y del Mundo en 2018, entrenadora titulada, juez nacional y directora de competiciones.

En los últimos días se ha hablado de que entre ambos existe una relación después de que se publicaran unas fotos de la pareja por las calles de Madrid en una actitud muy cariñosa.

"Estoy abierto al amor. Creo en el amor y soy amante del amor. Quiero que se me dé la oportunidad de conocer chicas sin que salgan espantadas. Cuando sea novias ya lo diré yo, que siempre lo he dicho, Si un día me veis con una morena, otro con una rubia y otro con una pelirroja... serán amigas. Tengo amigas porque soy un chaval muy simpático", ha dicho Bustamante sobre sus encuentros.

Bustamante tras su separación aseguró que llevaba muy mal la soledad tras 13 años de convivencia con Paula Echevarría. "Paso muchos días solo y esa ha sido un poco la causa de mi tristeza", señaló.