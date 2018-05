Autógrafos, zapatillas, música, vodka y el diseñador más deseado de 2018

A las estrellas les suelen pedir que firmen fotografías, discos, gorras o camisetas, dependiendo de si son actores, músicos, diseñadores o deportistas. Sin embargo, el pasado 11 de mayo muchas de las personas que acudieron a la fiesta que Belvedere Vodka organizó en los cines Capitol de Madrid lo hicieron pertrechados con zapatillas deportivas blancas y rotuladores permanentes. ¿El motivo? Lograr un autógrafo capaz de transformar un objeto común en un objeto de deseo, que es precisamente lo que hace Virgil Abloh, DJ de la velada, diseñador estrella y protagonista absoluto de la noche.

Abloh (Illinois, EE UU, 1980) es el fundador de dos marcas que han cambiado las normas del mundo del lujo. Primero Pyrex y después Off–White han conseguido que el nombre del diseñador inscrito en negro en una prenda básica tenga tanto valor simbólico como un artículo artesanal. Sus ediciones limitadas para Nike, por ejemplo, se agotan a la velocidad de la luz y se convierten en objeto de coleccionista.

C. Tangana y la actriz Hiba Abouk no se perdieron la fiesta.

Y su ascenso al olimpo de la moda culminó (al menos de momento) el pasado 26 de marzo, cuando se anunció que Abloh sería el nuevo director creativo de las líneas masculinas de Louis Vuitton. Y, sin embargo, eso no le impide seguir ejerciendo como DJ, que es otra de sus pasiones, y precisamente la misma que le unió la semana pasada a Belvedere Vodka, el primer vodka de lujo del mundo propiedad del grupo LVMH. Visto así, todo encajaba.

También lo pensaban los fans que se agolpaban ante la mesa del DJ para que Abloh les firmara unas zapatillas convirtiéndolas en piezas únicas de manera instantánea. El aura de Abloh procede tanto de su carrera meteórica como de su cercanía a totems como Kanye West, con quien trabajó de manera previa. En cualquier caso, crea una expectación sin medida. Y por eso la fiesta de Belvedere Vodka era uno de los acontecimientos de la temporada.

El evento, articulado bajo el eslogan When Fashion Meets Music, congregó a lo más granado y moderno de la vida nocturna capitalina, con C. Tangana a la cabeza, que también hizo un DJ Set con Flaca. Allí se codeaban modelos como Andrés Velencoso, diseñadores como Ana Locking, estrellas del trap como Yung Beef, La Zowi o Brisa Fenoy y actores y actrices tan reconocibles como Hiba Abouk, Martín Robas o Jan Cornet. Todos ellos bailaron, disfrutaron de las versiones del mítico cóctel Destornillador y acogieron con una mezcla de fascinación y asombro a Abloh, que demostró que una agenda enloquecedora (acababa de volar desde Nueva York, donde había asistido a la gala del Met) no excluye momentos de disfrute y de puro hedonismo nocturno. El lujo, a fin de cuentas, también consiste en eso.

