No te quites las zapatillas todavía: Virgil Abloh, confirmado en Louis Vuitton

El 17 de enero de 2018, Louis Vuitton apostaba por un futuro de cambios. Kim Jones, actual director creativo de Dior Homme, abandonaba la división masculina de Louis Vuitton y la firma francesa activaba un carrusel de rumores. Pero hoy Vuitton ha confirmado que ya tiene claro el sucesor de Jones: Virgil Abloh (EE UU, 1980). Que el diseñador de Off-White sea desde hoy el nuevo director creativo de la división masculina de la casa francesa es una evidencia más de que el streetwear ha llegado al lujo para quedarse.

Pero, en este caso, el nombramiento de Abloh no supone una ruptura completa: el británico Kim Jones ya había introducido inspiración callejera y deportiva en el ADN de la casa de lujo más famosa del mundo. Abloh promete continuar el legado del embajador del estilo urbano y deportivo Jones (actual responsable de Dior Homme), añadiendo el toque conceptual que le ha dado el éxito.

"He seguido con gran interés la trayectoria ascendente de Virgil desde que trabajó conmigo en Fendi en 2006, y me ha encantado ver cómo su creatividad y su vocación disruptiva le han hecho relevante no solo en el mundo de la moda, sino en la cultura popular de hoy", dijo Michael Burke, presidente y consejero delegado de Louis Vuitton. "Su sensibilidad hacia el lujo y hacia el savoir-faire serán claves para llevar la moda masculina de Louis Vuitton al futuro". A su vez, en el comunicado difundido por la firma parisina, Abloh declara su admiración por la casa. "Es un honor para mí aceptar el puesto de Director Artístico de la línea masculina de Louis Vuitton. Para mí, el legado y la integridad de la casa son inspiraciones clave, y mi intención es partir de ahí para crear equivalentes en tiempos modernos", afirma.

Todo apunta a que el diseñador estadounidense continuará con Off-White, firma que creó en 2013 y que hace un año entró en el tercer puesto de las más importantes del mundo según la plataforma Lyst. La ecléctica trayectoria profesional de Abloh es otra prueba de que los tiempos están cambiado también en la moda. Además de diseñador, estudió arquitectura e ingeniería civil, es DJ, crea muebles y domina el credo millennial de colaborar con sus marcas favoritas: sus modelos para Nike, decorados con bridas, ya son parte de la microhistoria de la moda reciente. La credibilidad de Abloh está fuera de duda: se cinceló durante su tiempo como mano derecha de Kanye West en su agencia creativa, Donda, Off White la ha terminado de afianzar y ahora se acaba de cubrir de oro obra y gracia de Louis Vuitton. Amigos: no se quiten las deportivas todavía.

