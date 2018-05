La novia de Avicii explota después de ser acusada en redes sociales de la muerte del DJ

"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta de que nunca volveré a verte". Así empieza la primera carta que la novia de Avicii, Tereza Kačerová, publicó hace dos semanas en su cuenta de Instagram. El DJ sueco, cuyo verdadero nombre es Tim Bergling, se suicidó el pasado 20 de abril con tan solo 28 años. Desde entonces, Kačerová afirma que está harta de que decenas de usuarios de las redes sociales la culpen de la muerte del artista.

La modelo checa mantenía una relación con el músico, pero su romance no se hizo público hasta después de su muerte. Ahora ha quedado destrozada y dice que no para de pensar en todo aquello que ya no podrá hacer con el artista sueco: "Cada vez que recuerdo algo que nunca terminamos, se me parte el corazón. Nunca acabamos el maratón de Harry Potter, no me has visto llorar tras la muerte de Snape. Nunca terminé de convencerte de que nuestra hija se llamase Serafina. No terminaste el tatuaje en tu antebrazo de un rostro que se parecería al mío".

Desde que compartió esta carta, Kačerová dice recibir a diario "palabras fuertes" de cuentas anónimas. "Tim decidió suicidarse porque estaba harto de ti", explica que le dicen algunos usuarios de Twitter. "Muchos buitres salieron de las sombras. Me han acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero", ha explicado a sus más de 163.000 seguidores en otra carta que ya no figura en su cuenta de Instagram pero que recoge el periódico The Sun.

"¿Piensas que no he pensado en cada conversación que tuvimos, en cada decisión que tuvimos cada vez que yo era desagradable porque estaba enfadada? Me he preguntado 100, 200, 300 veces si las cosas habrían sido diferentes, si él todavía estaría aquí", afirma en la carta. "Tim habría querido esto, Tim habría querido eso... En primer lugar, ni siquiera tienes el derecho de llamarlo Tim, porque hasta donde sé, Tim no sabía que existías. Así que siéntate. Él es Tim para mí. Para ti es Avicii". Si el músico estuviera vivo, afirma Kačerová, "estaría horrorizado" con el "despreciable comportamiento" de estos usuarios.

Para la modelo, este es el momento "más horrible" de su vida. "Me estoy ahogando en una tristeza que lo abarca todo. La ansiedad llega horas antes de que abra los ojos, no puedo contar la cantidad de veces que he tomado una cerveza, incluso antes de cepillarme los dientes, y tengo que explicarle a Luka [el hijo de Kačerová] una y otra vez que Tim puede verlo desde el cielo, pero nunca le volverá a ver en persona".