¡No había niñas en la foto!

"Pero papá, si no hay niñas". Es la frase que pronunció la hija de siete años del catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres en cuanto vio la imagen de promoción de unos campamentos tecnológicos que publicita la institución para menores. "Contempló de manera natural que no se veían chicas en la foto. Y esa es la buena noticia, que los más pequeños ya lo ven así. Quizás a los mayores todavía nos cueste más trabajo. La madre de una compañera me ha contado que a su hija le pasó exactamente lo mismo", asegura Torres, que cuando vio la publicidad envió un mail a la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la universidad para alertar de sesgo de género en la promoción. La universidad, de inmediato, vio procedente el cambio y ha eliminado esa imagen, en la que parece haber solo una chica.

"No deberíamos de haberla difundido, porque aunque refleja una realidad, no va en la línea de trabajo que defendemos desde la universidad, desde donde hacemos discriminación positiva para romper la brecha de género en las carreras tecnológicas", reconoce la vicerrectora Ana López, que detalla que entre los que cursan este ámbito de estudio, el 80% son hombres, y el 20% mujeres. "Pero precisamente nuestro objetivo es conseguir que se disminuya ese sesgo, y estamos haciendo muchos esfuerzos por conseguirlo", añade López, que matiza que, entre ludotecas que fomentan la igualdad en el ámbito científico o la celebración de actividades del Día Internacional de La mujer y la niña en la ciencia, la universidad cuenta con el proyecto Mujer en la Ingeniería, en el que profesoras imparten charlas en centros educativos para promover la igualdad y que las chicas se matriculen en carreras tecnológicas.

La publicación de esta campaña, que según precisa la vicerrectora cuenta con numerosas fotos y esta era una de ellas, iba acompañada de un reportaje de vídeo sobre los campamentos de una edición anterior, que también ha sido eliminado, en el que según denuncia el profesor aparecen imágenes de chicos en 126 ocasiones y de chicas en 15. "No creo que en este caso la promoción sea machista, refleja la realidad, pero pone de relieve que la igualdad se cuela por las escuadras, y que nadie, en el proceso de selección de la imagen, ni decenas de padres de la comunidad universitaria que lo hayan visto, se den cuenta de ello", estima Torres, que considera significativo este hecho.

Como parece que la tecnología es cosa de niños en mi universidad he tenido que enviar a la vicerrectora de servicios sociales la carta que adjunto en imagen @UniversidadSevi pic.twitter.com/IsH28UUhoC — Juan Torres López (@juantorreslopez) May 8, 2018

"Desde la universidad agradecemos al profesor que nos hiciera llegar su observación y actuamos inmediatamente. Revisamos siempre todo lo publicado para mejorar e incrementar el número de alumnas en este ámbito, por eso animamos a toda la comunidad universitaria a que nos sugiera lo que considere que pueda romper esta brecha para que actuemos de forma más rápida y eficaz", añade López, que ve lo ocurrido como una medida de concienciación. "Está bien ir a las manifestaciones, pero si no se interioriza el mensaje, no sirve para tanto", añade Torres.