3

Rellenos que planchan y sustancias que tensan y licúan

Marcas hay muchas y, en buenas manos, todas hacen prácticamente lo mismo.

Inyecciones

Natalia Jiménez adelanta que con el simple pinchazo, la piel mejora. "Por eso se venden unos rodillos con agujas". Pero el efecto final dependerá, evidentemente, de qué se inyecta.

Toxina Botulínica. Hasta hace muy poco la FDA solo aprobaba su uso en las patas de gallo, pero Bocouture, de Merz, tiene aprobación europea para las líneas del tercio superior en pacientes menores de 65 años. "Hay muchas marcas. Nosotros, en la clínica [Grupo de Dermatología Pedro Jaén], no trabajamos con una sola y no encuentro diferencias sustanciales entre ellas. En la práctica habitual, no es tan relevante. Lo que sí importa es contar con una buena marca que te dé seguridad, y que quien te lo ponga sepa de anatomía. Cualquiera puede ir a un curso para que le enseñen dónde se pincha, pero tú tienes que saber cuál es ese músculo y qué efecto tiene sobre él. Por ejemplo, si no se sabe que el músculo frontal (el de la frente) también sube las cejas, puede que provoque que se caigan los párpados, empeorando la situación. La dosis es también importante: no siempre se pone la misma", puntualiza Jiménez.

Ácido hialurónico. Sus moléculas captan agua y, utilizado con fines estéticos (también se usa en rehabilitación de articulaciones), consigue un efecto de relleno e hidratación. Para la experta en rejuvenecimiento, "hay muchísima variedad, según su reticulación [la unión entre moléculas]. Personalmente me manejo con tres: más reticulado, para depósitos profundos como pómulo y mentón; reticulación media, para surcos, perfilado de labios…; y muy fluido, para una mesoterapia en arruguitas muy finas o simplemente para tratamiento de hidratación (facial o de la zona que sea)".

Plasma rico en plaquetas. Lo extraen de su propia sangre tras pasarla por una centrifugadora. Las plaquetas se activan con cloruro cálcico haciendo que liberen factores de crecimiento, que es lo interesante. Cuando esto ocurre, hacen que la piel produzca colágeno. Jiménez prosigue: "Esta es la forma convencional, pero algunos centros hemos empezado a utilizar el plasma gel. Para obtenerlo, se introduce el plasma obtenido en una incubadora. El calor hace que se forme como una malla, conceptualmente igual que el ácido hialurónico, pero que es algo propio. Se utiliza para dar más volumen y formar colágeno más a largo plazo". Dura menos que el hialurónico, pero al ser algo propio no da problemas (posibles granulomas). Y mejora la calidad de la piel: "No hay estudios a largo plazo, sin embargo en un año hemos visto con ecógrafo que aumenta el grosor de la dermis".

Ácido desoxicólico. "Disuelve la grasa y produce creación de colágeno que engrosa el tejido", explican desde la Clínica Menorca. La marca Belkyra tiene la aprobación de la FDA y la Agencia Europea para eliminar la papada, aunque se usa también en cartucheras y flancos.