Disco ICON recomendado: ‘Gangin’, de SOB x RBE

Gangin

SOB x RBE

(Empire)

Tengo un problema con estos cuatro muchachos californianos. Mal empezamos. No, no es su culpa. Su tema es el que más me gusta de la BSO de Black Panther y este disco de debut me parece una joya inclasificable que mezcla maravillosamente trap, g-funk, r’n’b y hasta un poco de gangsta. ¿Entonces? Pues que se lo he puesto a seis amigos, dos novias pretéritas y la actual, y todos me han pedido que lo quite al segundo corte y vuelva a poner el disco de debut de Suede, que es su aniversario. ¿Qué está pasando? Pinche aquí, que se lo cuento.

