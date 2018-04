Una cabra pasea por un parque infantil. ATLAS

No es común encontrarse una cabra en un colegio. Pero en la localidad valenciana de Antella han encontrado una cabra montesa caminando en un parque infantil. Mientras los alumnos miraban al animal por la ventana, este buscaba algo de comida. Las profesoras del colegio han tenido que llevar a los alumnos a otro patio para que no se encontraran con la cabra. Sin embargo, no es la primera vez que estos animales se dejan ver por el pueblo. La falta de agua y la escasez de vegetación, tras el incendio de 2016, han llevado a estos animales a buscar alimentación en zonas urbanas.