El poderoso mensaje de Nagore Robles a favor de las lesbianas

Todavía queda mucho camino por andar cuando se habla de la visibilidad del colectivo homosexual. Pero, poco a poco, van saliendo nuevos referentes públicos que normalizan la diversidad sexual en la que vivimos. Este es el caso de Nagore Robles y Sandra Barneda, colaboradora y presentadora respectivamente de Telecinco. A pesar de que ambas son muy celosas de su vida privada, el jueves 26 de abril, día de la visibilidad lésbica, han querido romper una lanza por todas aquellas mujeres a las que la sociedad rechaza o discrimina por ser homosexuales.

Para ello la tertuliana de Telecinco se ha valido, una vez más, de Instagram, donde acumula 750.000 seguidores, y ha publicado en esta reda social una fotografía suya con su novia, Sandra Barneda. La imagen, en la que se puede ver a la pareja mirándose con ternura, está acompañada de un pequeño texto en el que, una vez más, defiende los derechos de las lesbianas. “A ti, mujer que amas a otras mujeres, no estás sola”, comenzaba la colaboradora. “A ti, la chica de instituto que se esconde y aguanta insultos porque dicen que no eres femenina, no estás sola. A ti, la que soporta miradas hirientes cuando coges a tu chica de la mano o la besas en público, no estás sola. A ti, que tus padres están apenados y avergonzados desde que lo sospechan, no estás sola. A ti, que soportas burlas y bromas homófobas bajo el lema ‘yo os respeto’, no estás sola”.

De esta manera, Robles ha ido enumerando, una a una, varias situaciones a las que se enfrentan a diario los miembros de la comunidad homosexual, una lucha que, en su caso, como en el de tantas otras, tiene una doble vertiente: la de mujer y la de lesbiana. “A todas las mujeres libres o silenciadas, pero, sobre todo, fuertes, porque lucháis por algo tan natural como es AMAR. ¡No estáis solas!”, termina diciendo en su mensaje.