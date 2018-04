CARTAS AL DIRECTOR

El debate de las pensiones puede ser interminable, así como la pérdida de su poder adquisitivo, pero no el valor intrínseco de las personas jubiladas. Suponemos las buenas intenciones de los relatos pedagógicos que nos llueven también para iluminar nuestra ignorancia sobre su sostenibilidad. Sí, lo sabemos: el modelo no es sostenible. Sin embargo, para el político debería ser suficiente hacer política, y no mala literatura. Cansados estamos de escuchar la misma canción: que si el gasto en pensiones es creciente, que si la esperanza de vida aumenta... ¿No se sabía? El problema es conocido, las propuestas… ¿quién sabe?— Materno Conesa Barluenga. Huesca.

