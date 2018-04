‘El libro de Eli’ | Las típicas propuestas de lecturas paternales

El año pasado, coincidiendo con el Día del Libro/Sant Jordi, publiqué una columna con propuestas de lectura interesantes para padres que quisieran documentarse para mejorar, reconocerse por escrito de manera divertida o simplemente confirmar sus teorías sobre su línea de educación paternal. Visto el éxito de la primera entrega (o mi falta de ideas, vete a saber), vamos hoy con la secuela.

(Os recuerdo que estos títulos han sido elegidos voluntariamente por mí, sin presiones ni intereses editoriales de ningún tipo. Más que nada, porque no llego ni a primero de influencer y no les sale a cuenta sobornarme.

Todos estos libros y cómics me han parecido interesantes, son fáciles de encontrar -¿recordáis la típica bibliografía recomendada de la Universidad que llevaba años descatalogada? No os haré pasar por ese infierno-, traten distintas etapas de la paternidad y os sean útiles. Y no salen 10 porque no me ha dado tiempo a leer 10 que me hayan gustado, así de fácil. Pero tampoco ibais a compraros los 10, así que no nos estresemos.

