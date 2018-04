Alberto de Mónaco presume de hija extramatrimonial

El príncipe Alberto ha tenido una invitada muy especial durante la inauguración del Evento Ever 2018, un centro de congresos de alto nivel dedicado a conferencias y exposiciones internacionales: su hija, de 26 años, Jazmin Grace Grimaldi. La joven, que nació tras una relación de juventud del príncipe con la californiana Tamara Rotolo, no conoció al príncipe hasta junio de 2006. Curiosamente es la que más se parece a su abuela Grace.

A los 11 años vio a su padre por primera vez. “Quería tener ese momento de conexión con mi padre, conocerle y que me conociera. Al no haber tenido esa figura alrededor, le echaba de menos. Es maravilloso que pasara cuando pasó, y hemos estado disfrutando nuestra relación desde entonces”, cuenta Jazmin. El príncipe Alberto aún tardó tres años más en reconocerla públicamente como su hija, y lo hizo justo un año después de que saltara la paternidad de su otro hijo biológico, Alexandre Coste, a quien reconoció solo unos días antes de su coronación. Ella no forma parte de la línea de sucesión en el Principado ya que nació fuera de matrimonio del Príncipe. Este sin embargo se ocupa de su educación y la ha incluido en su testamento, como su otro hijo anterior a su boda, Alexandre, fruto de una relación con una azafata. Los herederos del trono de Mónaco son sus medio hermanos Grabrielle y Jacques.

Jazmin es una más de los Grimaldi. Dicen que además mantiene una buena relación con la mujer de su padre, Charlene pero de quien es íntima es de Pauline, la hija de la princesa Estefanía. Es frecuente verlas juntas posando en las redes sociales y compartiendo tiempo de ocio. Juntas han disputado juntas el rally femenino Aicha des Gazelles por el desierto de Marruecos.

Jazmin Grace Grimaldi en una cena de gala en Montecarlo. Cordon press

La joven siempre supo quién era su padre. Su madre, la californiana Tamara Rotolo, viajó a Mónaco siendo apenas una veinteañera para superar una ruptura amorosa. Allí, tras un partido de tenis, el entonces heredero al trono monegasco se le acercó y mantuvieron un romance durante las dos semanas que ella estaba de vacaciones. Nueve meses después nacería en Palm Springs (California), Jazmin, a la que según Tamara, fue Alberto el que decidió que le pusiera Grace de segundo nombre en homenaje a la abuela de la niña. Ha estudiado Empresariales en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Su intención es hacer un postgrado en Relaciones Internacionales y trabajar para el programa mundial de alimentos de la ONU.

Jazmin se ha dejado ver en público con su novio desde el pasado mes de marzo. Se trata del cantante de rock y modelo Ian Mellencamp, con él está estos días en Mónaco. Mellencamp ha protagonizado campañas para firmas de lujo como Gucci y la pareja forma parte de la pandilla neoyorquina de Gigi Hadid.

En una entrevista concedida en 2015 a Harper’s Bazaar, contaba que admiraba a su abuela Grace Kelly. “Uno de mis primeros y más queridos recuerdos sobre mi abuela fue verla en Alta sociedad”, dice la joven, de 23 años, sobre el musical que protagonizó Grace Kelly junto a Frank Sinatra, y que sería su última película antes de convertirse en princesa de Mónaco. “Fue la primera vez que me di cuenta de que estábamos conectadas. Me apasiona la interpretación, cantar y bailar. Vi lo mismo en ella en esta película. Fue un momento de piel de gallina para mí”. Le apasiona bailar, actuar y, sobre todo, cantar. Como a ella es una joven solidaria que colabora en varios proyectos internacionales.