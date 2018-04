El ‘guapo de la Guardia Civil’ que incendia Twitter

"¡Que viva el cuerpo!", "por dentro te querría ver yo", "mándame uno pa'casa", "¿dónde delinco para que me coja?" o "voy a reventar el 062 hasta que aparezca este"... La reacción era tremendamente predecible, los comentarios, también. De la absoluta aprobación al piropo exagerado, la imagen de este agente de la Guardia Civil lleva días generando frases y memes, acumulando likes y retuits en Twitter, compartidos en Facebook y protagonizando más de una y más de dos stories en Instagram.

Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti



Trabajamos por tu libertad y seguridad



Si nos necesitas llama📞 062 pic.twitter.com/SxkA9JgG3m — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de abril de 2018

La razón no es otra que la obvia: lo que se ve. Lo que se ve ha provocado una ola de retuits (más de 2.200) y me gusta (más de 8.400) desde el pasado 15 de abril, cuando la Benemérita lo publicó; también más de un debate sobre lo "machista" que sería el asunto si quien apareciese en la foto fuese una agente.

El mérito de la genética del agente no es de nadie más que del buen azar y hacer biológico. Sin embargo, el que sí lo tiene, por su trabajo (y parte de su trabajo es llegar a cuanta más gente le sea posible), es el CM de la Guardia Civil, al menos en Twitter, que es donde colgó la imagen y donde lleva más de un año provocando más de una respuesta viral.

El pasado agosto fue una contestación a Antena 3. La cadena publicó un tuit en el que contaba que un motorista denunciaba a un policía que se ofreció a quitarle las multas si este no denunciaba una supuesta agresión y le colocó una imagen de archivo de la Guardia Civil. El CM de la benemérita contestó: "@A3Noticias Agradeceríamos que no unieseis nuestra imagen a esta noticia...nosotros no confundiríamos a @A3Noticias con @informativost5".

Un poco antes de aquello, en febrero, un perfil llamado Ricardus Augustus contestó "comedme los huevos" a un tuit genérico sobre la privacidad de los vídeos que cada uno tenga y grabe con su móvil que lanzó la Guardia Civil y el zasca del CM fue épico: "Lo sentimos, no nos va la comida minimalista". Otros días está menos afortunado (o más vintage) y hace bromas dignas del mejor cierre de Matías Prats, pero aun con eso, parece claro que el aplauso se lo merece la genética del "guapo" de la foto, por supuesto, pero más este community manager tan bien elegido.

