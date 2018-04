1

Parecen sacados de una de esas fotos que vienen con los marcos nuevos. Siempre sol, siempre sonrisas, siempre cariño. ¿Están posando los duques de Cambridge o es que simplemente adoran a sus hijos y no se reprimen? "¿Posados? ¡Ni mucho menos!" Así de rotundo se muestra José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal y detección del engaño, quien apoya su declaración con el argumento de que es muy difícil, por no decir imposible, mostrar siempre una actitud tan perfecta en todo momento.

Precisamente el hecho de vivir ante la atenta mirada del mundo entero es lo que hace que César de la Hoz, psicopedagogo mediador escolar y familiar, discrepe con esta opinión y considere que muchos de estos gestos son en realidad "de cara a la galería".

Expertos analizan para BuenaVida una serie de fotografías deteniéndose en aquellos detalles que revelan si estamos ante una relación paterno filial modulada por el cariño o si se trata de una puesta en escena orquestada para una audiencia demandante de momentos dulces, felices y aristocráticos.