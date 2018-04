1

PERSONAJES AL BORDE DEL ABISMO. "Thomas Hardy (1840-1928) es el más importante autor inglés del último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Solamente pueden competir con él dos extranjeros nacionalizados: Henry James y Joseph Conrad. Nació en Higher Bockhampton, cerca de Dorchester, hijo de un matrimonio culto; a los 16 años se inició en el oficio de arquitecto, que fue su primera ocupación. Escribió poemas de juventud, trabajó bajo las órdenes de varios destacados arquitectos y en 1867 escribió su primera novela, 'The Poor Man and the Lady', hoy perdida. No sería hasta 1871 cuando publicase la novela que ahora nos ocupa, 'Remedios desesperado's, que es el verdadero inicio de su carrera de novelista". Por JOSÉ MARÍA GUELBENZU