El primer parque temático para niños con autismo

Barrio Sésamo fue el primer programa para niños en EE UU que incluyó entre sus personajes a una niña con autismo llamada Julia. Ahora, este 2018, Barrio Sésamo abre en el primer parque temático habilitado a los menores con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en Filadelfia (Pensilvania). Una oportunidad para estos pequeños de disfrutar de las atracciones y espectáculos con el resto de sus iguales. Cabe recordar, que las últimas cifras estiman que en ese país uno de cada 68 niños en edad escolar padece un TEA, trastorno que hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral. Dando lugar, a las personas que lo padecen, a sufrir dificultades en la comunicación e interacción con los demás, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta.

Pennsylvania’s Sesame Place (El barrio Sésamo de Pensilvania, por su traducción al español) abrió sus puertas hace 37 años, pero este mes se convertirá en el primer parque temático que ha completado todo lo necesario para conseguir la certificación de Certified Autism Center (CAC). Esto significa, según explican en un comunicado, que todos los trabajadores del parque están formados para interactuar adecuadamente con personas con autismo. Este entrenamiento va desde ayudarles con sus déficits sensoriales y motores hasta un completo entrenamiento en habilidades de comunicación y gestión de emociones. Para mantener dicha certificación, el parque deberá repetir el entrenamiento cada dos años. Conseguirla es parte de la campaña que lleva a cabo Barrio Sésamo, denominada See amazing in all children (Ve lo maravilloso de cada niño, en español) que pretende acabar con el estigma y la marginación que afecta a estos pequeños directamente.

Sesame Place contará también en su 38 temporada con montañas rusas, espectáculos, cabalgatas y ofrecerá a sus visitantes con autismo habitaciones tranquilas, cascos que eviten el ruido y áreas con baja confluencia sensorial. Además, el parque ha incluido un gran número de recursos informativos en su página web para que los padres de niños con autismo conozcan las áreas más adaptadas a sus necesidades y en qué consiste cada atracción.

El éxito de Julia, la marioneta con autismo

Julia llegó a Barrio Sésamo en marzo de 2017. "En su primera aparición en el programa", según relataron los guionistas en su estreno, “Julia ignoraba a Paco Pico (La Gallina Caponata) -una de las características de los niños con TEA también es su dificultad para relacionarse- . Extrañado por la reacción de la nueva marioneta, Paco Pico pensó que no le gustaba a la pequeña". Dificultades problemas que han ido resolviendo otros personajes de Barrio Sésamo durante los episodios, enseñándole que la conducta de esta es diferente y que debe evitar los prejuicios.

Históricamente, el programa infantil siempre crea sus personajes bajo la supervisión de profesionales. Normalmente, con la ayuda de educadores y psicólogos. “En el caso de Julia”, continuaron, “hemos trabajado también con distintas organizaciones que trabajan con niños con autismo con el fin de decidir qué características debía tener y cómo normalizar este trastorno a los demás menores”.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.