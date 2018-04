Así se despierta un oso de su hibernación

El Parque Nacional de los Glaciares de Montana (Estados Unidos) ha compartido en Facebook varios vídeos en los que se muestra un curioso proceso pocas veces visto: cómo emerge un oso de la hibernación. En los vídeos, se ve cómo el animal, en este caso un ejemplar de oso negro americano (Ursus americanus), se despierta, bosteza, se estira, lame la nieve, lucha por abrir los ojos, se queda embobado mirando un pájaro, saca finalmente la cabeza de su madriguera, el agujero de un álamo hueco, y se acostumbra poco a poco a la luz.

Según explica la institución, para los osos negros, los más pequeños y comunes de América del Norte, no es raro hibernar en árboles y pueden pasar hasta seis meses en ese estado, durante los cuales "no comen, beben ni expulsan desechos". Lo hacen entre octubre y mayo ante la falta de alimento. En contra de lo que se suele pensar, cuando hibernan no están dormidos sino en un estado de somnolencia que les permite reaccionar ante el ataque de otro animal. Cuando los días se acortan, secretan una hormona que actúa como un somnífero.

Muchos expertos consideran a los osos "súper hibernadores porque ralentizan drásticamente muchas de sus funciones corporales al tiempo que mantienen la temperatura corporal elevada", explica en un post el Glacier National Park, que ha mostrado en vivo gracias a una webcam el lento proceso del despertar, que comenzó el pasado 23 de marzo. El último vídeo, en el que saca la cabeza al fin, es de este domingo 8 de abril.

"Los animales pequeños como las ardillas listadas y las ardillas terrestres, hibernan con temperaturas corporales muy bajas y deben despertarse cada pocos días para calentarse. Los osos que hibernan mantienen la temperatura de su cuerpo relativamente cercana a la normal pero bajan sus frecuencias respiratorias y cardíacas" al mínimo, precisa el parque. Pasan de 50 a 10 pulsaciones por minuto

En la hibernación, los osos "viven de una capa de grasa acumulada durante el verano y el otoño". Los desechos "se producen, pero en lugar de deshacerse de ellos, los reciclan". Los osos "pierden grasa y pueden aumentar la masa corporal mientras hibernan debido a su capacidad para reciclar nitrógeno", indica otro post.

Además de informativos, los comentarios son divertidos y humanizan al animal. "¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que, sin importar cuánto lo intentes, no puedes encontrar una posición cómoda para dormir?", escribe el parque para acompañar unas imágenes en las que el oso da vueltas y más vueltas en su cama. "¿Alguna vez has despertado súper sediento? ¡Este oso sabe cómo te sientes!", reza otro vídeo.

"Tú puedes pulsar el botón de aplazamiento [del despertador o snooze] durante 10 minutos, pero los osos pueden tardar varias semanas en emerger completamente de la hibernación", cuenta otra grabación, en la que se ve al oso luchar por mantener los ojos abiertos. Otra curiosidad es que las osas dan a luz dormidas. Los oseznos, de uno a tres, nacen entre mediados de enero y principios de febrero.

"Cuando suben las temperaturas y comienza a haber alimento, los osos empiezan a salir de sus guaridas. Los machos suelen emerger primero, por lo general de principios a mediados de marzo, seguidos de hembras solitarias y hembras con crías de un año o dos años, desde fines de marzo hasta mediados de abril. Los últimos ejemplares en aparecer son las hembras con cachorros recién nacidos, desde mediados de abril hasta principios de mayo", detalla el parque.

"Los machos, los subadultos, las hembras solitarias y las hembras con hijos un año o dos años" suelen abandonar la zona de su guarida una semana después de salir, mientras que las hembras con cachorros recién nacidos pueden permanecer cerca de su madriguera varias semanas más.

Se estima que hay 800 osos negros en el parque, que tiene 4.101 kilómetros cuadrados, limita con Canadá y que data de 1932. La especie está protegida y se considera que existen entre 500.000 y 750.000 osos negros en una superficie que se extiende desde el norte de Canadá y Alaska hasta la Sierra Gorda de México, y de las costas atlánticas a las costas pacíficas de Norteamérica.

Aunque se los conoce como negros, su color varía de intensidad según las regiones y va del negro al blanco, pasando por el rojizo y el gris plateado. Mide entre 140 y 200 centímetros de largo y vive de media 18 años, aunque puede llegar a los 25. Las hembras pesan entre 40 y 180 kilos, mientras que los machos, entre 60 y 275.