Los diez mitos esenciales sobre la sociedad suiza

Sobre Suiza circulan muchos prejuicios y lugares comunes. Para separar el trigo de la paja, la periodista irlandesa Clare O’Dea (corresponsal en Suiza del Financial Times) ha publicado estos días The Naked Swiss, o Suiza al desnudo. En su libro, la periodista de Dublín explora diez mitos esenciales. Aunque queda claro que, al menos en la mirada de O’Dea, estos mitos son bien reales. “Suiza es demasiado perfecta para ser cierta”, explica, y añade que “es realmente difícil encontrar defectos a la democracia suiza”. Aunque no todo es color de rosa.

Suiza al desnudo nace para responder a la mala fama de este país en el extranjero, pero también para a explicar a los suizos que “no viven en un país tan perfecto como creen”. En el lado positivo de los mitos, empieza por la riqueza, comprobando que los suizos son los más ricos del mundo con una fortuna media de 567.000 dólares per capita, y precisa que el sector de los servicios bancarios solo ocupa al 13% de la población, desmintiendo la dependencia de la banca. Destaca el sentido de responsabilidad individual, y que Suiza es “un faro de estabilidad política en medio de un mar de crisis”. También valora que uno de cada tres matrimonios sea entre un nacional y un extranjero, lo que contradice la visión de los suizos como xenófobos.

En lo negativo de la balanza: una cierta falta de espontaneidad en la gente, lo que hace difícil establecer vínculos viniendo de fuera.

Pero otros corresponsales han escrito sobre temas que van desde el mercado laboral al arte de los negocios a la salsa helvética pasando por duras críticas a las delicias de la vida en Suiza, como ser ¡Bienvenidos al paraíso! de la corresponsal de Le Monde Marie Maurisse, obra que causó gran polémica. Dada la enorme cantidad de profesionales extranjeros que trabajan hoy en este país (uno de cada cuatro) cabe pensar que los libros que interpreten la mentalidad de los suizos tienen un buen futuro por delante.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.