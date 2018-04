CARTAS AL DIRECTOR

La ministra de cultura alemana ha dicho que en las mochilas de los alumnos basta con que haya una tablet, la ropa de gimnasia y el bocadillo del recreo. Según ella, los alumnos van cargados con libros desfasados y hasta los niños pequeños pueden aprender los sonidos de los animales con las maravillosas apps. El Fausto también lo pueden leer en la tablet. Ha dicho que van tarde con la digitalización en las escuelas alemanas. Cuando yo pienso en que los estudiantes de bachillerato de hoy estudian casi prácticamente lo mismo que yo en COU, pienso que nosotros no es que estemos lejos, es que estamos a años luz. No sé si nuestros responsables políticos y educativos se dan cuenta de que si no preparamos a nuestros jóvenes para el mundo de mañana, que ya está a las puertas, si es que no está ya aquí, no podremos prepararlos para ser emprendedores y así poder mejorar nuestra competitividad en el mundo globalizado de hoy.— Eloísa Justo Villalobos. La Garriga (Barcelona).

