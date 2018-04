Schwarzenegger se recupera de su operación: “Estoy de vuelta”

El actor y político Arnold Schwarzenegger continúa su recuperación tras ser sometido, el pasado viernes, a una operación de urgencia a corazón abierto. Todavía ingresado en el Hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, según su equipo, la estrella de 70 años conserva su buen humor. “Es un tipo fuerte y saldrá de esta mejor que nunca”, le deseó su amigo y compañero de pantalla y negocios, el también actor Sylvester Stallone. En unas declaraciones hechas al portal TMZ, el protagonista de Rambo expresó su intención de visitar al exgobernador de California durante su convalecencia aunque no se mostró nada preocupado por su estado de salud. Al preguntarle por la afición de ambos intérpretes por los puros, Stallone, de 71 años, fue honesto y dudó mucho que ninguno de los dos piense abandonar este vicio a pesar del susto: “Los puros son como respirar, cosas que no puedes dejar”, aseguró. Mientras, la familia de Schwarzenegger, su ex esposa Maria Shriver y tres de sus hijos, Patrick, Katherine y Christina acudieron juntos el domingo a escuchar el servicio religioso en el barrio de Brentwood (Los Angeles, EEUU), en el que residen.

Schwarzenegger sufrió complicaciones durante una operación planeada para cambiarle la válvula aórtica que le había sido implantada hace 20 años. Las mismas fuentes aseguraron que el equipo médico estaba preparado para, en caso de que fallara el recambio, operar rápidamente al actor a corazón abierto. La intervención duró varias horas. Según su equipo, el héroe de acción se despertó diciendo: "Estoy de vuelta", en referencia a ese “I’ll be back”, que popularizó en Terminator (1984) y que colocó la expresión en el puesto 37 de las más populares según el Instituto de Cine Americano.

La operación llega durante uno de los momentos más activos de la carrera de Schwarzenegger, esa que retomó tras ser Gobernador de California durante 8 años (2003-2011). Según confirmó el actor en TheArnoldFans, página web dedicada a sus seguidores, el llamado “gobernator” volverá a retomar el papel del robot T-800 en Termintor 6, película que tenía previsto el comienzo de rodaje el próximo junio. Según Schwarzenegger, Tim Miller será el director y James Cameron, creador de la franquicia y amigo personal, supervisará “de algún modo”. También aseguró que estaba trabajando en hacer realidad Los mercenarios 4. “Y estamos acabando el guión de Triplets”, confirmó entonces la secuela a Los gemelos golpean dos veces, comedia que protagonizó junto a Danny DeVitto y en la que ahora participará Eddie Murphy. En las mismas declaraciones, hechas en marzo, confirmó el guión de King Conan, película relacionada con otra de sus franquicias más populares.

Con una fortuna que se calcula en 300 millones de dólares (243,5 millones de euros), Schwarzenegger es más que un héroe de la pantalla. El actor, político y ex culturista es su propia industria, esa que le ha generado a Hollywood más de 3.000 millones de dólares (2.435 millones de euros) en la taquilla mundial.

Aún así la política sigue en la mente y el discurso de este austriaco padre de 5 hijos y en la actualidad separado de Schriver, que fue su esposa entre 1986 y 2011. Aunque se declara republicano, sus ataques son continuos contra el actual presidente estadounidense. A su paso por la última edición del festival South By SouthWest en Austin (EEUU), Schwarzenegger criticó una vez más a Donald Trump, haciendo especial énfasis en las numerosas promesas rotas y en el recorte en 1.200 millones de dólares (cerca de mil millones de euros) de los programas dedicados a los jóvenes una vez acabadas las clases, una iniciativa que el actor puso en marcha. “Si tienes tanta experiencia en televisión, ¿por qué no te haces cargo del programa Celebrity Apprentice y yo me hago cargo de tú trabajo para que la gente pueda dormir tranquila?”, instigó al presidente.

Esta no es la primera vez que Schwarzenegger se somete a una operación de corazón. En 1997 le fue reemplazada la válvula aórtica. Entonces el intérprete explicó que la intervención se debía a una anomalía congénita y no con el consumo de esteroides. Ejemplo de salud y fortaleza física, Schwarzenegger ha sufrido otros problemas que le han llevado al hospital. En 2001 se rompió varias costillas tras un accidente en moto. También se sometió a una operación de cadera en 2003 y tres años más tarde se rompió el fémur derecho en un accidente de esquí.