Brigitte Macron, víctima de un intento de usurpación de identidad

¿Qué mejor manera que hacer uso del nombre de un personaje tan popular e internacional como Brigitte Macron, la primera dama de Francia, para conseguir privilegios en hoteles de alto standing o restaurantes? Eso es lo que deben haber pensado los desconocidos que en los últimos diez días han enviado a diversos establecimientos de lujo de todo el mundo correos electrónicos desde una cuenta falsa pero muy similar a la oficial del Elíseo pidiendo pequeños favores en nombre de la esposa del presidente Emmanuel Macron. Alertado, el gabinete de la primera dama presentó esta semana una denuncia por usurpación de identidad ante las autoridades judiciales, que han abierto una investigación por fraude.

Según la emisora RTL, la primera que supo de la estafa, la metodología era siempre la misma: pedir pequeños servicios, una invitación o un recibimiento privilegiado. Sagaces, aunque lo hacían en nombre de la primera dama, nunca se trataba de favores directos para Brigitte Macron, sino para personas de su entorno. Por ejemplo, un hotel marroquí recibió una demanda para que alguien fuera a buscar al sobrino de la esposa del presidente. A la federación australiana del automóvil —hubo intentos de estafa no solo en Francia, sino hasta en Australia o Hong Kong— le llegó una petición para que le reservaran dos sitios para el gran premio de fórmula uno que se celebra en el país. Y no todo eran favores en lugares lejanos, también se multiplicaron las reservas en restaurantes de lujo en París, por supuesto pidiendo “la mejor mesa”, destaca la emisora.

La cadena France Info reveló que la primera en advertir al Elíseo de la posible estafa fue la delegación diplomática francesa en Hong Kong, después de que las autoridades locales le dijeran que la primera dama se disponía a realizar en breve una visita, algo que la representación gala no tenía en su agenda puesto que no era cierto.

Nunca nadie se presentó a reclamar los servicios solicitados desde la cuenta falsa de correo. La posibilidad de que se tratara de una broma fue descartada rápidamente, en vista del gran volumen de correos enviados. Una fuente próxima a Brigitte Macron dijo a RTL que se sospecha que se trata de “una tentativa muy clara de perjudicar su reputación”.

A su llegada al Elíseo, en mayo del año pasado, Emmanuel Macron anunció su intención de formalizar el papel de primera dama, un cargo que en Francia no tiene una función ni presupuesto específicos y que siempre ha dependido de lo que cada presidente decidiera. Sin embargo, la idea no fue bien recibida —más de 300.000 personas firmaron una petición en contra—, ante lo cual Macron dio marcha atrás y se limitó a publicar una “carta de transparencia” especificando las funciones (no remuneradas) de la primera dama y comprometiéndose a revelar a finales de cada mes cuáles fueron las actividades realizadas. El diario Le Figaro recordó que, a finales del año pasado, diputados del partido de izquierda Francia Insumisa protestaron tras saber que la partida destinada a la primera dama había ascendido a 440.000 euros.