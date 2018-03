Christina Aguilera posa sin maquillaje para la revista ‘Paper’

La cantante de música pop Christina Aguilera (1980, Nueva York, EE UU) ha sorprendido a muchos de sus seguidores este martes en la revista Paper, que ha publicado fotografías de la artista sin maquillaje. "Christina Aguilera is back with a new transformation" (Christina Aguilera está de vuelta con una nueva transformación), titula el magacín en su versión web. En la imagen principal, un primer plano de su rostro, Aguilera aparece sin las pinturas de ojos y de labios que tanto la han identificado a lo largo de los años, lo que, para muchos, ha provocado que resulte irreconocible a primera vista.

"Siempre he sido alguien que adora experimentar, crear una historia e interpretar a un personaje en un vídeo o en un escenario", explica en su entrevista a la revista Paper. Su piel, despojada de la capa de cosméticos, deja ver varias pecas sobre su nariz y unos labios rosados, lejos del color rojo con el que acostumbra a pintárselos. En otras fotografías que aparecen en la publicación, la polifacética intérprete aparece con el pelo rizado teñido de rubio platino.

"Soy una intérprete, es lo que soy por naturaleza. Estoy en un sitio ahora donde ser capaz de despojarse de todo para saber quién eres y apreciar tu belleza cruda es una sensación liberadora", cuenta la artista al magacín. En las redes sociales, los usuarios han comentado el cambio de imagen de la artista de canciones como Dirrty y Beautiful. "Que alguien me explique por qué Christina Aguilera tiene 16 años", "¿en qué fregados estaba pensando maquillándose todos estos años?", ¿Cuántas almas hay que robar para lucir 15 años como Christina Aguilera?", son algunas de los tuits que pueden leerse sobre sus fotografías en Paper.

La cantante ha reconocido en la entrevista que las seis temporadas siendo miembro del jurado en el programa musical The Voice "fueron sofocantes" y que necesitaba "movimiento" y explorar nuevas vías artísticas. "No puedo permanecer en un lugar estancada durante mucho tiempo", ha explicado. Christina Aguilera, además de la música, ha trabajado como actriz en varias películas, como Burlesque (2010) o The Emoji Movie (2017). El pasado enero, la cantante anunció en las redes sociales que se encuentra trabajando en su nuevo disco, aunque de momento no ha revelado el título y la fecha de lanzamiento.

En la publicación de invierno de 2014, la revista Paper publicó imágenes de la celebrity Kim Kardashian desnuda. En la portada y bajo el titular "Kim Kardashian rompe Internet", se mostraba a la empresaria de espaldas mostrando su trasero. La fotografía se convirtió en trending topic y está considerada como una de las imágenes más icónicas que ha publicado la revista.