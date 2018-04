Asesinatos sin resolver y patologías mentales: hablamos con Daniel Brühl sobre 'The Alienist'

En los últimos años del siglo XIX, Nueva York vivía una de sus grandes épocas de esplendor. En muy poco tiempo se había convertido en una de las grandes capitales del mundo. Era el centro de la modernidad, en todos los sentidos. En esa época está ambientada la novela de Caleb Carr The Alienist (publicada en España como El alienista), protagonizada por el doctor Laszlo Kreizler, un especialista en patologías mentales, tan obsesivo con su trabajo como inteligente y brillante, al que la Policía de la ciudad le encarga resolver el caso de un serial killer y al que da vida Daniel Brühl.

El próximo 19 de abril se estrena en Netflix la adaptación televisiva de esta novela, un proyecto creado por Cary Fukunaga, conocido por films como Sin nombre (2009), con el que ganó al premio al mejor director en Sundance, o Jane Eyre (2011) y, sobre todo, por haber renovado el thriller televisivo con las dos magistrales temporadas de True Detective (2014-15). Con estos elementos como materia prima, The Alienist es uno de los títulos más esperados de esta temporada. Y cumple con las expectativas gracias a su hábil reivindicación de géneros clásicos y a una exquisita dirección de producción.

Daniel Bruhl y Luke Evans.

"No es solo un thriller oscuro de intriga y psicológico, también es una verdadera lección sobre la historia de Nueva York de finales del XIX. Y me gusta mucho la combinación que plantea entre personajes reales y de ficción. Por ejemplo, poca gente sabe que Theodore Roosevelt, antes de ser presidente de EEUU, era comisario de policía en la ciudad. Y él aparece en la serie. Además, asistimos al nacimiento de nuevas disciplinas científicas como la psicología criminal y la medicina forense", asegura el actor alemán de origen español.

La recreación de la época es otro de los elementos esenciales de la serie. Se invirtió mucho tiempo, energía y talento en que Nueva York de 1896 resultara un lugar tenebroso, oscuro y deslumbrante al mismo tiempo. "Como actor no había vivido nada igual, sí había hecho otras películas de época, pero en todas ellas lo que finalmente se veía en la pantalla no era lo que habías leído en el guion (risas). Ni mucho menos. Budapest, donde rodamos, es una ciudad perfecta para una producción de época. Otro elemento fundamental ha sido el vestuario, sin un buen trabajo de vestuario era imposible recrear la magia de aquella época. En este sentido, el jefe del equipo elegía cada extra y cada figurante y todas las prendas las confeccionaron a mano".

Dakota Fanning y Daniel Bruhl.

En su descenso a los bajos fondos (algo parecido al infierno) neoyorquinos, el doctor Laszlo Kreizler cuenta con la complicidad de John Moore (Luke Evans), ilustrador de periódicos, y de Sara Howard (Dakota Fanning), secretaria que quiere ser la primera mujer detective de policía. "Mi personaje y el de Luke Evans tienen una dinámica parecida a la que se desarrolla entre Sherlock Holmes y Watson. La verdad es que la química entre nosotros no pudo ser mejor, teníamos ganas de trabajar juntos y, al fin, lo hemos conseguido. Aunque su personaje tenga que aguantar a un amigo tan pesado y obsesivo como es el mío (risas). Con Dakota (Fanning) pasó un poco igual. Quería coincidir con ella. Los tres nos llevamos tan bien que los fines de semana que no teníamos que trabajar los pasamos juntos en Budapest".

The Alienist no es el primer trabajo para televisión que protagoniza Daniel Brühl, aunque sí la más importante y del que se siente, desde luego, más orgulloso. "Había hecho algunas series, cuando tenía 15 o 16 años, pero mejor olvídalas, no quiero hablar de ellas (risas). Ni las busques. Tenía muchas ganas de hacer algo así, viendo las grandes series que todos conocemos, como Breaking Bad o Los Soprano, me daba envidia de poder tener tiempo para explorar el personaje y tiempo para contar una historia en profundidad. Desde el primer momento me fascinó el contenido del libro, que no es tan conocido en Alemania como en EEUU, donde es un verdadero éxito de ventas".

"Capitán America: Civil War' no es una película de época, aunque quizá por tamaño de producción sí fue una experiencia muy parecida a 'The Alienist'. Durante los dos rodajes me sentí como un chaval de 12 años en un parque de atracciones"

Últimamente, Daniel Brühl se prodiga bastante por el cine 'made in Usa'. Hace un par de años le pudimos ver como el malvado Zemo en la saga de Los Vengadores, de Marvel y Disney. Otra película en la que pudo disfrutar de una producción de gran tamaño. "Capitán America: Civil War no es un film de época, aunque quizá por tamaño de producción sí fue una experiencia muy parecida a The Alienist. Durante los dos rodajes me sentí como un chaval de 12 años en un parque de atracciones. El cine y la televisión tan grandes impresionan".

Está claro que a Daniel Brühl le gusta divertirse con su trabajo y la posibilidad de hacerlo le empuja a elegir los personajes y las películas que protagoniza. En el caso de la serie, el hecho de que el libro de Caleb Carr se basará, en parte, en hechos históricos fue un elemento determinante. "Me interesa mucho la historia y, por este motivo, me gustan las películas de época. Me encanta esa sensación de viajar en el tiempo. En The Alienist hubo momentos en los que Luke y yo estábamos rodando, de noche en la calle con toda la ambientación, y nos sentíamos como 1896. El cine consigue que por unos segundos te olvides de que estás en el siglo XXI".

