CARTAS AL DIRECTOR

Según parece, el PNV no está dispuesto a facilitar su aprobación. Seguramente como una consecuencia indirecta más del desdichado procés catalán. ¿Hay alguna razón objetiva que impida que el PSOE los apoye o, al menos, se abstenga? Yo no la veo. No supondría una subordinación al PP. ¿Es más responsable quedarse sin Presupuestos que dar una lección de serenidad y sentido común?

Es un clamor general que se necesitan acuerdos transversales, que llega la hora de no creer que todo lo nuestro es lo correcto y lo de los otros es negativo. Somos todos un poco mediocres y la perfección queda para los bobos. El PSOE podría rentabilizar su sentido de Estado, crear un valioso precedente y no hacer que el Gobierno se vea obligado, por enésima vez, a pagar un costoso peaje al PNV en forma de bicoca con el cupo.— Enrique Ramos Bujalance.

