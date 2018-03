Anzuelos y raperos: la extraña conexión entre la pesca y el hip hop

Malik Aquaman Mozam Wilder anda enfrascado desde hace más de un lustro en mostrar la conexión que hay entre anzuelos y raperos. Primero, con una serie de vídeos emitidos en YouTube en los que daba consejos de pesca acompañado de una ensordecedora banda sonora de hip hop.

Luego se hizo una web. Allí ofrecía excursiones para pescar, recibía donaciones para financiar sus viajes y vendía merchandising de su proyecto, unas sudaderas que hacían que el uniforme del arquero mexicano Jorge Campos pareciera diseñado por Muji.

Hoy, Malik brilla en Instagram –el rapero Killer Mike, de Run The Jewels, le sigue–, pero no ha logrado aún que ningún artista hip hop le dedique un tema de forma no figurada a la merluza o el bacalao.

