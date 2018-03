La canción de Millie Bobby Brown y su novio supera los seis millones de reproducciones

No hay duda de que todo lo que hace Millie Bobby Brown se convierte en un éxito. La actriz de Stranger Things, de 14 años, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece junto a su pareja, el cantante Jacob Sartorius, de 15 años, cantando a dúo una de las canciones del artista. En solo un día, el vídeo ya acumula más de seis millones de reproducciones y más de dos millones de me gusta.

En el clip, que dura menos de un minuto, Bobby Brown comienza cantando Nothin’ With You mientras Sartorius toca la guitarra y también canta. Entre verso y verso, la pareja intercambia miradas y sonrisas, demostrando una fuerte complicidad entre ambos. “Yo, normalmente estoy donde quiero, cuando quiero, pero esta noche estoy donde sea que me necesites / Por lo general, un viernes por la noche tú te quedas en casa, en tu sofá, junto al libro que te gusta / Me encanta dónde quieres estar cuando quiera / Pero niña esta noche deberías estar a mi lado / Sí, hay un millón de lugares / Con algunas caras bonitas, creo que podríamos estar bien / Sí, hay mil fiestas en esta ciudad, pero aquí podríamos estar solos”, cantan.

Esta no es la primera vez que Bobby Brown comparte su amor con sus más de 15 millones de seguidores de Instagram. El mes pasado, la actriz publicó una foto de ella y Sartorius mirándose para celebrar el Día de San Valentín. Los rumores de su relación surgieron hace meses, después de que el pasado octubre la intérprete subiera un vídeo con el cantante a sus redes sociales y, más adelante, una foto abrazando el osito de peluche que este le regaló.

Millie Bobby Brown (que interpreta a Once, una niña con poderes telequinéticos), es una de las protagonistas de Stranger Things. Nacida en Marbella de padres ingleses hace 14 años es todo un fenómeno artístico y mediático. También el mundo de la moda se ha rendido a sus pies. Convertida en precoz icono, la británica ha aparecido en publicaciones como W o la edición de Reino Unido de Vogue, tuvo asiento de primera fila en el desfile de Coach en Nueva York y cita a Burberry o Stella McCartney entre sus firmas de cabecera.