Serie ICON recomendada: ‘Altered Carbon’, en Netflix

Altered Carbon

(Temporada 1)

Netflix

Estrenada por todo lo alto en Netflix (solo hay que ver el enorme cartel sobre la fachada del madrileño Edificio España), lo mejor de esta serie no son ni sus actores (hay la misma química entre los protagonistas que entre Melania y Donald Trump), ni su discurso sobre la existencia y la inmortalidad (la voz en off cansa lo suyo), ni sus generosos desnudos (dicen sus responsables que sirven para expresar cómo los personajes infravaloran sus cuerpos intercambiables y sustituibles, pero no cuela). Lo mejor es la falta de pudor y vergüenza con la que copian la estética y la ética Blade runner. Así, sin complejos, entra mucho mejor.

