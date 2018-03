Garik Israelian, a la izquierda, junto al cosmonauta Leonov y el astrofísico Stephen Hawking. Starmus / ATLAS

Hemos perdido a un gran amigo, a un gran ser humano, a un luchador y soñador. Una persona que inspiró a muchos de mi generación. Alguien que peleó para que la ciencia llegara a todos e inspirara a todos. Y muere hoy, 14 de marzo, el día en que nació Albert Einstein, y a la misma edad que él, 76 años. Cuántas coincidencias...

Es un orgullo saber que soy una de las pocas personas que ha tenido la suerte de conocer a Stephen en persona y además tenerle dos veces en mi cumpleaños como invitado especial. También tuvimos mucha suerte cuando el Festival Starmus recibió la bendición de Stephen para hacerle un homenaje. Muchos me decían “¿cómo puedes hacerle un homenaje a alguien que está vivo?”. Yo respondía que es justo lo que tenemos que hacer, porque gente como Hawking tiene que saber cuánto respeto reciben. No entiendo por qué le gente espera hasta que alguien muere para darle todos los honores del mundo, ¿por qué no lo hacen cuando la persona esta viva? Por eso lo hicimos, para que él viera y sintiese nuestro respeto.

Fue un soñador, alguien que puede enfadarse muy rápido pero en un minuto sonreír y hacer bromas… alguien muy, muy humano

Creo que Canarias fue muy afortunada por tener a Stephen Hawking tres veces en Tenerife y La Palma: es algo excepcional. Estamos realizando ahora un documental sobre esta historia increíble, qué pasó, cómo fue y porqué nunca ha vuelto… Hay muchas historias que contar. Y es triste que mucha gente nunca saque sus gafas para ver las cosas importantes del mundo real. Y como ya sabemos, es común apreciar algo después de perderlo.

Stephen Hawking ya no está con nosotros. Pero su espíritu está aquí, conmigo, con los participantes del festival, con los miembros de su consejo, como el músico y astrofísico Brian May, el cosmonauta pionero Alexei Leonov…

Siempre va a estar presente.

Muy poca gente sabe que Stephen Hawking ha nominado al Festival Starmus para el premio Príncipe Asturias. Todavía tengo la copia de su carta con su firma. Es muy emocionante ver y leer esta carta ahora, una carta tan poderosa y que me hace pensar que este festival tiene que seguir adelante porque es lo que el mismo Hawking hubiera querido.

Hace tres años creamos la Medalla de Stephen Hawking para premiar las mejores aportaciones en divulgación científica, un reconocimiento que otorgaba él mismo, algo histórico, único… Y ahora la visión de Hawking va a seguir con nosotros, con los jóvenes que escucharon sus charlas, con los aficionados que leyeron sus libros.

Yo recordaré a Stephen como una persona que quería vivir la vida, probarlo todo, verlo todo, escuchar lo que dicen en su alrededor. Y eso que muchas veces la gente no era consciente de que él siempre estaba observando y escuchando con mucha atención.

Fue un soñador, alguien que puede enfadarse muy rápido pero en un minuto sonreír y hacer bromas… alguien muy, muy humano. Creo que más humano que la mayoría de los humanos.

Profesor Garik Israelian. Fundador y director de Starmus Festival.