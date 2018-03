Consumidor: consume menos, recicla más

Hoy 15 de marzo no es el Día del Consumidor como suele decirse sino más exactamente el Día de los Derechos de los Consumidores. El matiz no es baladí. La ONU decidió inventarse esta conmemoración en 1983 para llamar la atención sobre los derechos de este colectivo en el que nos encontramos el ¿99%? de la población. Triste es cuando hay que inventarse un día para recordar que un grupo de personas (se trate de las mujeres, los niños o hoy, por ejemplo, los consumidores) tienen derechos y que es de buena educación respetarlos.

¿Y si los consumidores nos arrogamos el derecho, puestos a pedir, a no consumir, aunque suene a paradoja? O si preferís, a consumir mejor o a consumir menos. Los amigos de Amigos de la Tierra están por la labor desde hace años y empecinados en salir adelante con la suya aprovechan el día de hoy, y la conmemoración que lleva aparejada, para invitarnos a que nos sumemos a su guerrilla contra la obsolescencia programada y percibida. Nos recuerdan de nuevo que mejor que consumir es reducir, reparar, reciclar, remendar, mucha “erre” que se resume en alargar la vida de los objetos y de los electrodomésticos que nos rodean. Y que tenemos una responsabilidad como consumidores en todo el proceso.

He escrito varias veces sobre Suecia y sus bondades, que son muchas. Una de mis preferidas es la iniciativa de pagar a sus ciudadanos para que reparen sus objetos en vez de tirarlos y comprar otros nuevos. Cuando la política no es cortoplacista y va de la mano de los ciudadanos, y no va detrás de ellos a trancas y barrancas. El gobierno sueco, modelo a seguir en este caso, decidió premiar con exenciones tributarias a los suecos que optasen por reparar los objetos en vez de reemplazarlos a las primeras de cambio. La medida no sólo incluye frigoríficos, lavadoras y bicicletas sino también ropa.

Y es eso mismo lo que pide Amigos de la Tierra para España: que se reduzca el IVA a los servicios de reparación, segunda mano y alquiler porque aportan un valor social y ambiental a la sociedad. Lo piden ellos y lo puedes pedir tú también. De hecho han creado una campaña #SeMerecenUn10 para recoger firmas en este sentido. Cuantos más seamos más presión se podrá ejercer ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que rebaje el IVA de estos servicios del escandaloso 21% actual hasta el 10%. Yo ya he firmado, y como yo otras 4.000 personas. Y tú ¿a qué esperas?

Mejor que consumir es reducir, reparar, reciclar, remendar

Si eres de los que navegas por la web como pez en el agua, además de firmar puedes participar en la foto-acción que te propone Amigos de la Tierra. Puedes, por ejemplo, descargarte una pancarta que ellos te proponen en su web y hacerte una selfie con un objeto reparado. Y acto seguido publicas la foto en tus redes con el hashtag #SeMerecenUn10.

Y si andas algo perdido con este tema, como un pulpo en un garaje, paséate por el directorio Alargascencia, palabro feliz inventado por Amigos de la Tierra, que viene a significar, como puedes bien imaginarte, todo lo contrario de la obsolescencia. El directorio lista más de 1.400 establecimientos repartidos por todo el país donde puedes reparar todo tipo de objetos, alquilarlos en vez de comprarlos, hacer trueque y alquilar o comprar objetos de segunda mano.

¿Y si el gran derecho que tenemos los consumidores, a fin de cuentas, es decidir qué tipo de consumo queremos y necesitamos para salvar el planeta en vez de tragar con los modelos impuestos como si fueran verdades inmutables caídas del cielo? Otro consumo es posible. Parece ridículo tener que recordarlo. Y la verdad es que en nuestras manos, de consum-actores más que de meros consumidores, está el hacerlo realidad. Mientras llega el día feliz en que cambien las tornas por estos parajes, siempre nos queda de momento el consuelo de soñar con Suecia y sus múltiples bondades.