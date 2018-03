Lectura ICON recomendada: ‘14 vasos de agua’, de Ana Rguez. De Almeida

14 vasos de agua

Ana Rguez. De Almeida

(Círculo Rojo)

¿Es una nueva dieta? No, qué va. La dieta de la protagonista del libro es más bien otra: mucho alcohol y drogas. Menuda pieza. La verdad es que sí. Cuenta la autora de la novela que fue la propia protagonista quien le pidió en un bar de San Sebastián que contara su tremenda historia. Y no pudo negarse. Pues no, y lo hace de forma tan cruda como ágil. Tiene de todo, desarraigo, relaciones tóxicas, violencia y enfermedades mentales. Un relato lleno de verdad que deja un regusto bastante agridulce.

