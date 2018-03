Cómo se convierte una zapatilla en un modelo icónico

Si algo enseñan los años, ya se trate de cine, música, moda o literatura, es que los clásicos nunca mueren. Hay ciertas películas, canciones o prendas que pasan a formar parte de nuestra vida desde el mismo momento en que aparecen. Las 574 Classic de New Balance son un ejemplo. El modelo más icónico de la firma deportiva responde a la silueta más vendida en los 112 años de historia de la marca que nació en Boston. Por eso, New Balance rinde homenaje a su modelo insignia con una reedición especial de esta zapatilla icónica y para ello ha apostado por el color que más éxito ha cosechado a lo largo de los años: el grey. El color, que se ha convertido en un símbolo de la herencia de la marca, representa el espíritu valiente y atrevido de New Balance y define una filosofía de diseño que entronca con el calzado de la firma.

Las zapatillas deportivas se han convertido en una pieza clave de la moda del siglo XXI. Objeto de deseo y básico indispensable en cualquier armario, las deportivas simbolizan un estilo de vida. En 2018, no es necesario vivir entregado al deporte para lucir las nuevas 574 Classic Grey. El diseño atemporal, icónico y utilitario de estas zapatillas ha sabido conquistar el estilo de las calles durante más de tres décadas.

El 15 de marzo, día que saldrá a la venta la reedición de las 574 Classic Grey, New Balance celebrará el Grey Day. El evento cobrará vida en más de veinte ciudades del mundo, entre las cuales se encuentra Madrid, mediante actividades culturales que festejarán el famoso modelo, así como la trascendente naturaleza del gris y el legado imperecedero de la herencia del running clásico de New Balance.

Pero, ¿cómo logra una zapatilla convertirse en un modelo icónico?

1. Apostando por diseños atemporales

La silueta de las 574 Classic Grey está inspirada en las leyendas de la firma deportiva, la 575 y 576: auténticos híbridos noventeros cuyo diseño ha sido fundamental para entender y cimentar la cultura sneaker. ¿Cómo? Condensando a la perfección los puntos clave de la silueta clásica de running de New Balance.

2. Recordando que los clásicos nunca pasan de moda

La silueta de la 574 Classic representa un diseño icónico y utilitario que ha sabido conquistar el estilo de las calles durante generaciones. Un referente revitalizado por el espíritu valiente de cada época. Ese espíritu es el que ha conseguido convertir a la 574 en una zapatilla icono capaz de atraer las miradas de millones de personas durante más de tres décadas.

3. Siendo fiel a sus orígenes

New Balance aboga por esa costumbre tan norteamericana de ir a todas partes en zapatillas, convirtiéndolas en una opción totalmente lícita para combinar con todo tipo de estilismos: desde unos vaqueros hasta un traje. 112 años después de su nacimiento, la firma sigue tomando las ciudades más vanguardistas del mundo con sus propuestas con sabor a los setenta, los ochenta y los noventa. Sus diseños aúnan las cualidades indispensables que los amantes de la cultura sneaker buscan en una zapatilla: diseño, artesanía y calidad. Modelos para llevar cualquier día de la semana y en cualquier ocasión.

4. Cuidando el gusto por el detalle y la artesanía

Las 574 Classic recuperan su primera horma, un gusto por el detalle exquisito y la artesanía que las diferenciaba en sus primeras ediciones, cuando su producción era mucho más limitada. Esta reedición incluye una serie de actualizaciones que la convierten en una silueta reconocible y mejorada que incluye: una altura reducida del dedo del pie para una apariencia más elegante, una construcción de costura simplificada y un forro de una sola pieza para una mejor comodidad en el pie.

5. Manteniendo su espíritu atrevido

La 574 Classic es una silueta incomparable que ha marcado su propio camino. Se trata de un modelo atractivo que acapara atracción que acapara miradas y admiración gracias al espíritu atrevido propio de quien solo cree en sí mismo para ser mejor cada día.

