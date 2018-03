Suiza salva sus medios de comunicación públicos

No Billag es un concepto que ha martilleado durante los últimos meses a los suizos. Prácticamente no ha habido día en el que no tuvieran que escuchar lo que les esperaba si rechazaban mantener la financiación de los medios de comunicación públicos a propuesta de la derecha nacionalista del UDC/SVP. El Billag es el canon de 387 euros anuales que los hogares suizos deben pagar por tener acceso a televisión y radio. Su recaudación se aproxima a los 1.200 millones de euros, que recaen mayormente en las manos de la SRG SSR, o corporación de la radiodifusión suiza.

La buena noticia para miles de periodistas y profesionales de los medios de comunicación helvéticos es que la población aprobó este domingo con una abrumadora mayoría del 71,6 % mantener el actual sistema de financiación del servicio público. Un indiscutible espaldarazo a una prensa que vive días oscuros también en la nación alpina. Y una curiosidad más de esta votación: para variar, en esta ocasión no hubo casi diferencia de voto entre la Suiza alemana y la francesa. El imaginario röstigraben (frontera lingüística y psicológica) que divide a las dos comunidades no se hizo notar. Cabe destacar que la derecha nacionalista del UDC/SVP encaja así una inusual derrota en las urnas.

Desde ya destacan los analistas que este apoyo masivo no equivale a un cheque en blanco. De hecho, según la televisión suiza, “esta votación marca un antes y un después, en el que el debate sobre la función de los medios de comunicación públicos no ha hecho más que empezar”. Gilles Marchand, director general del ente de radiodifusión, afirmó que “el pueblo se ha pronunciado claramente por medios públicos fuertes, de calidad y acompañados por la empresa privada en el ámbito regional”. Por su parte, el político liberal Fathi Derder abogó en las redes sociales por una “digitalización total de los medios de difusión”. Este defensor de las nuevas tecnologías aboga por un servicio público digital (audio, vídeo y texto) producido por la SRG SSR y puesto gratuitamente a disposición de los medios privados.

