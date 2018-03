Los cinco mejores libros de Mario Vargas Llosa, según Juan Cruz

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) publicó el 1 de marzo su nuevo libro, La llamada de la tribu (Alfaguara), en el que reivindica el pensamiento liberal que le caracteriza. Lo hace a partir de la discusión con siete autores que lo marcaron en esta corriente, como Adam Smith, Friedrich von Hayek y Karl Popper. Con este último “está de acuerdo” con sus posturas políticas, comenta al respecto el periodista de EL PAÍS Juan Cruz. Por el contrario, a Von Hayek le recrimina “apoyar a [el dictador chileno Augusto] Pinochet”, contrasta Cruz.

Debido a la polémica que suelen generar sus constantes declaraciones a favor de las economías liberales y en contra de los gobiernos socialistas, principalmente los latinoamericanos, la obra de Vargas Llosa suele ser rechazada de antemano. No obstante, Cruz critica el “fanatismo” de quienes se niegan a leer al escritor hispano-peruano bajo esos argumentos, pues considera que sus palabras merecen la pena de ser leídas y discutidas. “Todos los días debería haber un nuevo lector de Vargas Llosa”, anhela el periodista.

Para contribuir a ese debate en torno al pensamiento y la escritura de Vargas Llosa y descubrir algunos de sus títulos más encomiables, Cruz ha elaborado una lista con sus cinco libros predilectos del ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. El periodista ha querido destacar, además de dos de sus novelas cumbres, su autobiografía, sus artículos de opinión en EL PAÍS y sus obras preferidas del siglo XX.

El pez en el agua

Editorial: Alfaguara (1993)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

Este es el libro esencial de Vargas Llosa, de acuerdo con Cruz. “Es la mejor autobiografía que he leído de un escritor hispano”, afirma. Se trata de un texto que “combina dos vocaciones que se van encontrando: una termina en éxito, la literaria, y otra en fracaso, la política”, explica Cruz. Es bien sabido que Vargas Llosa se postuló como candidato a la presidencia de Perú en 1990, pero fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori. En las dos ocasiones, recuerda Cruz, el nobel viajó a París, “creyendo que seguía siendo una fiesta”.

La verdad de las mentiras

Editorial: Alfaguara (1990)

Formato: eBook y tapa blanda

Así como es relevante conocer la vida del escritor, Cruz destaca que también es importante conocer sus libros predilectos. “El círculo de lectores le pidió que prologara los libros que él creía que debían ser la biblioteca del siglo XX”, resume. En este volumen, Vargas Llosa glosó “con un entusiasmo radical”, según Cruz, textos de James Joyce, Albert Camus y Virginia Woolf, entre otros. “El Vargas Llosa que recientemente ha comentado que no se puede censurar ni siquiera el arte malo está ahí, defendiendo el arte bueno de la literatura”, asegura el periodista.

La ciudad y los perros

Editorial: Debolsillo (1963)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

“Este es el primer libro suyo que leí”, recuerda Cruz. Es la historia de un grupo de jóvenes alumnos del colegio militar Leoncio Prado, donde se enfrentan a un ambiente de prejuicios raciales y clasismo social y económico. El nudo gira en torno al robo de las preguntas de un examen, que termina confrontando a los cadetes entre sí. Junto con Conversación en La Catedral, Cruz califica esta novela como “un monumento de arquitectura literaria”.

Conversación en La Catedral

Editorial: Debolsillo (1969)

Formato: tapa blanda

La otra ficción favorita de Cruz es la charla entre Zavalita, el hijo de un próspero empresario, y el chofer de su padre, Ambrosio, en el bar La Catedral. El periodista elogia, al igual que en La ciudad y los perros, la construcción literaria de este relato, incluso más que en el anterior. “Es más perfecto, no hay nada que se le escape a Vargas Llosa como arquitecto”, reflexiona. El escritor, subraya Cruz, “era un muchacho que aún no llegaba a los 35 o 40 años [en aquella época], y que haya escrito esas dos obras maestras ya lo pone, sin duda, en la historia de la literatura”.

Piedra de toque I, II y III

Editorial: Galaxia Gutenberg (2012)

Formato: tapa dura

El periodista reafirma que Vargas Llosa no solamente merece consideración por su literatura, sino también por su discurso. Por ese motivo recomienda encarecidamente la lectura de sus artículos de opinión en EL PAÍS. “Quien no los lea, se pierde las ideas de Vargas Llosa”, sentencia Cruz. Porque las ideas en general, sostiene, “se discuten, no se desprecian”. Y en particular, las del nobel hispano-peruano las considera dignas de ser enseñadas en las escuelas de periodismo. Existen varias recopilaciones de los artículos de prensa de Vargas Llosa, pero los tres tomos de Piedra de toque son la más reciente.

