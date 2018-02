Así es el artista vasco que llenó Nueva York con la cara de Bill Murray

En 2015 el artista vasco afincado en Barcelona Bàlu llegó a Nueva York con un propósito: llenar las calles de la megaurbe con la cara del actor Bill Murray. La intervención a través de plantillas hiperrealistas estaba más que pensada, ya que valiéndose del humor decidió colocar esos retratos efímeros precisamente en los típicos carteles de Post No Bills con los que los neoyorquinos conviven cada día. “Cuando hago una intervención en un espacio público mi obra acaba sujeta al espacio en sí. Puede durar unas horas, días o mucho más tiempo, pero una vez lo hago la pieza deja de pertenecerme y pasa a formar parte de la ciudad y sus ciudadanos”, recalca.

Aunque esta no es la primera vez, ni mucho menos, que Bàlu hace algo parecido. Sin ir más lejos, la casualidad hizo que estuviera en la ciudad de los rascacielos justo el 21 de abril de 2016, el día en el que murió Prince. Cogió sus materiales sin pensárselo, se dirigió hasta la parada de metro de Prince Street en pleno SoHo, y sin que nadie le detuviera homenajeó al compositor de Purple Rain encasquetando su retrato en la ya mencionada entrada de la estación. Al día siguiente infinidad de medios de comunicación aplaudieron la iniciativa, pero si las autoridades le hubiesen cazado en plena acción sabe que hubiese pasado un día entre rejas según su legislación. “De momento nadie me ha pillado”, dice aliviado.

Volviendo a Bill Murray, Bàlu tiene muchos puntos de poder conocerle en persona este próximo 10 de marzo con motivo de la premier mundial del documental The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From A Mythical Man de Tommy Avallone, que podrá verse por vez primera en el marco del festival SXSW de la ciudad tejana de Austin. “Me han invitado al estreno porque grabaron tanto el proceso como la ejecución de mi obra de Murray. El film recoge entre otras cosas las experiencias de gente que se ha cruzado con él, como el caso de un chico que estaba tan tranquilo comiendo unas patatas fritas en un McDonald’s cuando de pronto por la espalda alguien le robó un puñado. Al girarse se dio cuenta de que era el actor y éste le dijo ‘di lo que quieras porque nadie te va a creer’”. No cabe duda de que es un genio y figura.

“De momento no he tenido feedback en sí de lo que piensa sobre lo que hice con él, pero seguro que sabe de su existencia porque el también actor Norman Reedus compartió en Instagram una foto con la obra de Post No Bills en Nueva York y, apenas un par de días después, ambos estaban juntos”, cuenta. A sabiendas de que Murray en ediciones anteriores se ha presentado en el festival sin previo aviso (hasta hizo de camarero en una ocasión para sorpresa de los presentes), parece bastante evidente que no va a dejar escapar la cita esta vez para alimentar aún más su leyenda. “No tengo la menor idea de lo que le diría dado el caso, pero algo le diré”, afirma Bàlu. “Es uno de mis actores favoritos porque él no actúa, sino que siempre hace de Bill Murray. Esas intervenciones espontáneas que hace, asimismo, me hacen conectar con él y su particular sentido del humor”, añade.

Habrá que esperar unas semanas para saber si el encuentro se materializará, pero más allá de eso Bàlu está viviendo un momento artístico envidiable. El pasado año, por ejemplo, colocó una de sus plantillas realistas al lado de la obra que el escultor Jorge Oteiza tiene en el Paseo Nuevo de Donosti. Los servicios de limpieza de la ciudad eliminaron el retrato cuatro días después, pero por petición popular y del propio consistorio vasco la rehízo semanas después cuando obtuvo los permisos. “No soy un artista que trabaja con galerías en el sentido más estricto, pero sí que en los últimos tiempos he recibido encargos institucionales. De todos modos, ahora tengo en mente una serie de futuras piezas abstractas con materiales nobles propios de una obra pública institucionalizada, sin serlo realmente, como la resina transparente, el hierro o el cemento”. 2018 apunta a que va ser el año de su despegue mediático.

