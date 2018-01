4

Los sábados, cocido

No, oler limón no cura el cáncer, el aceite de coco tampoco lo previene, la sabiduría ancestral no tiene nada que ver con los — inexistentes— superalimentos y, en definitiva, las dietas milagro no existen y quien quiera convencerle de lo contrario probablemente trate de engañarle o de hacer negocio, o, casi seguro, las dos cosas. Anthony Warner, bioquímico experto en nutrición y cocinero verdaderamente enfadado, se levanta contra tanta tontuna sobre alimentación y bienestar porque “a veces parece que quedan pocas voces moderadas en un mundo que ha enloquecido”. Por ANTONIO CALVO ROY