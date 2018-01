Mariano Rajoy este lunes durante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. JUAN MEDINA (Reuters). Vídeo: Quality

El presidente del Gobierno y el entrenador del Real Madrid de fútbol tienen una cosa en común: no asumen públicamente que su partido o su equipo están en crisis. Todo el mundo lo sabe, pero ellos prefieren negar la evidencia y no enfrentarse a un problema que va en aumento y que si no toman medidas les llevará a uno y a otro al desastre.

El sabio Albert Einstein decía que “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Mariano Rajoy y Zinedine Zidane insisten en mantener sus recetas, esperando que por alguna razón externa las cosas vuelvan a la normalidad. O, dicho de otra forma, dejan sus problemas a un lado de la mesa para que se solucionen solos. Algo imposible, por otra parte. El caso del Real Madrid ya lo tratan en la sección de Deportes, pero el del PP corresponde a estas páginas.

El resultado de las elecciones catalanas no es un hecho aislado para el PP. Echar toda la culpa al candidato (sin duda, pésimo) es injusto, porque contó con el apoyo de Génova y el del propio presidente del Gobierno, que asistió a más mítines que nunca y compartió los mensajes agresivos con Xavier García Albiol. El desplome del partido conservador en Cataluña se debe, además de al candidato y a la aplicación del 155, a la política negacionista de Rajoy en los últimos años frente a la deriva del independentismo.

Pero el problema del PP no es solo Cataluña. La encuesta publicada este domingo por EL PAÍS situaba a Ciudadanos por delante de los populares en intención de voto. Y, si se escarba en el fondo del trabajo de Metroscopia, se puede comprobar que la huida de votos del partido de Rajoy al de Albert Rivera es por un doble motivo: no creen en el liderazgo del presidente y, lo que es peor, han dejado de creer el su proyecto politico. Aunque realmente, ¿cuál es el proyecto político del PP? ¿Agarrarse a la recuperación económica y no presentar propuesta alguna de reforma o regeneración?

El Partido Popular y su presidente están inmersos en una crisis profunda; una especie de vacío de donde no saben salir. Sus votantes jóvenes y urbanos ya se han ido a Ciudadanos y los mayores y rurales empiezan a dudar de ellos. Y, por mucho que miren para otro lado, la corrupción es una herida de muerte que pesa sobre el futuro de Mariano Rajoy.

Es necesario y urgente hacer cambios y asumir riesgos. ¿Hay que cambiar la alineación, el estilo de juego o el entrenador? Me refiero a Moncloa, no al Bernabéu.

