OBSTÁCULOS. "Al principio, navegabas por mis niveles en busca de esquivar, por así decirlo, las áreas rojas, los obstáculos que, si pulsabas tap en ellos, te mataban instantáneamente. Pero me di cuenta, por la dificultad que tiene convertirse en un maestro del sistema de control que había creado, que no era justo para el jugador morir instantáneamente. Había que encontrar una manera de castigarlo por un error sin que eso significara perder la partida. Pero no se me ocurrían las maneras. Hasta que finalmente di con lo que podríamos llamar diferentes niveles de amenazas. Es decir, que te encuentras con obstáculos con un variado nivel de peligro para tu escalada. Algunos no te matan inmediatamente. Por ejemplo, las cabras".