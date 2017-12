4

DEMASIADO BUENO PARA ESTE MUNDO. "Una casa en el Estado de Pensilvania, un sueldo de profesor auxiliar, una mujer, tres hijos. John Barth tenía todo ello cuando a los 24 años comprendió que “los mensajes más elementales, que parecen tan evidentes a posteriori, pueden no ser en absoluto claros para el escritor principiante” y que había un par de cosas que, pese a todo, no tenía: inspiración y una dirección a seguir. Llevaba años intentando escribir una novela sobre Maryland (“donde me había criado y donde mi imaginación hundía sus raíces”) que sumase a las posibilidades de la literatura oral el legado de modernistas como William Faulkner y James Joyce; pero (como reconoce) si su musa trataba de decirle algo, él no estaba escuchando". Por PATRICIO PRON