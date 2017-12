8

1-El imperio contraataca

Hemos estado tentados de dejar este texto en blanco porque la película habla por sí sola. Tiene al mejor Han Solo de la saga, tiene la batalla de Hoth sobre el hielo y tiene el mayor spoiler de la historia del cine con ese Darth Vader ofreciendo la mano a Luke. Lucas hizo bien cediendo la batuta a Irvin Kershne y a Lawrence Kasdan, que le otorgaron a la saga una película casi perfecta en términos de guion, ritmo, montaje, etc.. 'Los últimos jedi' tiene ahora la presión de ser comparada con 'El imperio contraataca', pero lo tiene difícil. No sabemos si la jefa actual de todo esto, Kathleen Kennedy, le ha dicho en algún momento a Rian Johnson la famosa frase de “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. Pero contenta ha debido de quedar con la película porque le ha encargado al cineasta una nueva trilogía para el futuro…