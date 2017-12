El error histórico de Rajoy: el parlamentarismo nació en León, no en Reino Unido

Mariano Rajoy ha vuelto a cometer un error con la historia de España. Pero en esta ocasión, a diferencia de cuando afirma erróneamente que España es la nación más antigua de Europa, atribuyendo a otros un mérito del que sí podría sacar pecho. Su visita de este martes a la primera ministra británica, Theresa May, vino acompañada de la publicación de un artículo en The Guardian donde el presidente del Gobierno español afirmaba que la posición de Reino Unido sobre Cataluña era “particularmente importante, porque es la cuna del parlamentarismo y el Estado de derecho”. Rajoy obtuvo el respaldo de May, que aseguró que era “fundamental que se respete la Constitución”. Desató, sin embargo, el enfado de los leoneses: la cuna del parlamentarismo está en León y no en Reino Unido, tal y como ha reconocido la Unesco.

En 2013, la Unesco (Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas) declaró la Carta Magna leonesa de 1188 como Memoria del Mundo, una candidatura presentada en 2012 precisamente durante la primera legislatura de Rajoy. Según la institución de la ONU, los también conocidos como Decreta son un “conjunto de documentos que contienen la información escrita más antigua conocida sobre el sistema parlamentario europeo”. Los documentos, que se basaron en la celebración de una Curia Regia durante el reinado de Alfonso IX (1188-1230) “reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades”.

“Rajoy ha querido hacer gala de su completo desconocimiento de la historia del Reino de León”, ha protestado el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL), para los que las declaraciones del jefe del Ejecutivo “suponen un grave error histórico”. “Exigimos al presidente que rectifique y deje de robarnos a los leoneses nuestros hitos históricos”, han protestado en su página web.

Desde el PSOE, el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, ha considerado “inadmisible” que Rajoy “desconozca hechos clave de la historia política de su país y que además se los atribuya a otro”. También la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha manifestado su “más absoluta indignación” por las declaraciones del presidente del Gobierno. “Está demostrando únicamente su incultura y su falta de conocimiento de la actualidad”, ha reprochado la UPL, que también ha exigido una rectificación.