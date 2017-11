Las camisetas de grupos de música vuelven a estar de moda, y esta es nuestra selección

Hubo un tiempo en el que las camisetas de grupos de música parecían monopolizadas por las bandas más roqueras y reducidas a las más emblemáticas del metal, desde Sepultura a Motorhead, pasando por Black Sabbath o Iron Maiden. Fue más tarde cuando llegó la fiebre por esas camisetas de Ramones o Nirvana, que se despachaban como churros en grandes cadenas como H&M, Bershka o El Corte Inglés.

Una moda que quizá terminó por saturar a algunos, especialmente a los amantes de la música más ortodoxos que no querían ser confundidos con aquellos que no sabían quiénes eran los hermanos Ramone o Dave Grohl pero que llevaban una camiseta de sus legendarias formaciones. Sin embargo, gracias a la tendencia actual de llevar camisetas con logos grandes, las de los grupos vuelven a estar de moda. Artistas y bandas que han marcado época, no solo por su música, sino también por el diseño de su logo o las portadas de sus discos.

Por este motivo, en EL PAÍS Escaparate proponemos una selección variada y subjetiva —para gustos, colores— con doce opciones para volver a lucir esta prenda con acierto, aunando diseño con los motivos que representan a grupos, músicos y cantantes desde los años setenta hasta hoy. Varios siguen en activo, otros se retiraron y, desgraciadamente, alguno ya ha fallecido, pero todos ellos son historia de la cultura popular aunque sean más o menos conocidos.

Camisetas de grupos clásicos

Los sesenta y los setenta lo cambiaron todo y dejaron innumerables mitos de la música. Pero hay vida más allá de Jim Morrison, Jimi Hendrix, The Rolling Stones o Led Zeppelin.

T. Rex

No todo el mundo sabe que los británicos T. Rex, símbolos del glam rock, llegaron a ser casi tan populares como los Beatles. Hoy en día, la banda de Marc Bolan suena tan moderna como el primer día, su imagen es igual de transgresora y su sonido se mantiene como una influencia para infinidad de grupos.

Tom Petty and the Heartbreakers

La muerte hace menos de un mes de Tom Petty ha sido uno de los grandes golpes para el mundo de la música este año. El estadounidense celebraba en 2017 nada menos que 40 años de carrera junto a los Heartbreakers con una gira por las principales ciudades norteamericanas, pero su fallecimiento por un infarto le impidió concluirla. Además de un enorme legado musical y unas ventas de más de 80 millones de discos, su directo era uno de sus mayores baluartes. Esta camiseta conmemorativa de uno de sus giras es un homenaje perfecto para el eterno Thomas Earl Petty.

Ochenteras

Los ochenta son la década que más se está rememorando últimamente. Unos años donde reinó el pop, arrasaron los sonidos oscuros y los sintetizadores, y que también dejaron alguna estrella del rock con una estética inolvidable.

Pat Benatar

Una de las cantantes más aclamadas de los ochenta pide a gritos su espacio en el revival de esos años que se vive ahora. La intérprete de clásicos como Hit Me With Your Best Shot o We Belong, después de una impresionante carrera en la que ha ganado cuatro Grammys, sigue en activo y este mismo año grabó un tema para apoyar la llamada marcha de las mujeres en contra de Donald Trump. Esta camiseta recrea la imagen de los primeros años de fama de la estadounidense.

Bauhaus

El flamante estreno de la segunda temporada de Stranger Things ha resucitado en las playlist a los grupos clásicos de los ochenta. Uno de ellos es Bauhaus. Liderada por Peter Murphy, la banda británica está considerada la primera de rock gótico de la historia. Ninguna camiseta representa mejor lo que significó la banda de Northampton que la de su primer disco Bela Lugosi’s Dead, de 1979.

Billy Idol

A los 62 años, Billy Idol tiene una residencia de conciertos en Las Vegas que combina con otras actuaciones fuera de la ciudad de los casinos. El británico es mucho más que un cantante, un compositor o un actor: es una superestrella en todos los sentidos, de esas que siempre merece la pena reivindicar. Ya sea volviendo a ver los videoclips, con los que marcó la primera etapa de la MTV, o llevando una camiseta suya. En el caso de Billy Idol, la imagen pesa tanto o más que el sonido.

De hip hop y punk

Si hay dos estilos que han dejado grupos con logos icónicos para llevar en camisetas esos han sido el punk y el hip hop. Sex Pistols, Public Enemy, Run DMC, Black Flag, Bad Religion… Y otros como estos:

Descendents

Si el estilo es el punk-rock, los Descendents son una opción menos trillada hablando de camisetas que Black Flag o Bad Religion. Los de Hermosa Beach (California) son un grupo muy peculiar. Han estado en activo casi cuatro décadas, desde 1978 hasta hace pocos años, y sin embargo solo tienen seis discos. El motivo ha sido la agitada vida de sus miembros de la banda y hasta cuatro rupturas y regresos de la banda.

Tupac

El año pasado se cumplió el vigésimo aniversario de la muerte del rapero Tupac Shakur después de ser tiroteado en Las Vegas. Ese día Tupac se convertía en mito. Desde entonces, su leyenda no ha parado de crecer. Tupac, además de vender más de cien millones de discos, sobrevive al paso del tiempo como el máximo exponente de una era. Está considerado como uno de los mejores raperos de la historia, y su imagen es un icono de la moda urbana.

Bandas de los noventa

Los años del grunge y del apogeo de todo lo alternativo. Una década donde también explotó la electrónica y que, tan solo veinte años después, es considerada como de culto.

Depeche Mode

Los británicos Depeche Mode han lanzado disco y están de gira 27 años después del lanzamiento de su álbum Violator, el más vendido y considerado por muchos como el mejor de su carrera (y uno de los mejores de la historia de la música). Este trabajo supuso la constatación de que una de las bandas más importantes de los ochenta estaba más que preparada para seguir marcando época en los noventa. Incluía sus éxitos Enjoy the Silence y Personal Jesus, y su portada con la rosa es icónica. El disco vendió 14 millones de copias y por aquel entonces la camiseta se veía por todas partes.

Dinosaur Jr.

Para conmemorar en una camiseta los años dorados del rock alternativo, los estadounidenses Dinosaur Jr. y sus originales portadas son una opción infalible. Aunque se formaron en 1984, fue a comienzos de los años noventa cuando vivieron sus mejores años. De teloneros de Nirvana a tener su propio lugar en las listas de éxitos. Esta camiseta es la de la portada de su álbum Without a Sound, de 1994, que incluía el inolvidable Feel the Pain.

Massive Attack

Si se hiciera una encuesta sobre los grupos cuyo sonido refleja mejor lo que fue la década de los noventa, sin duda aparecería Massive Attack. La banda de Bristol fue representante de un sonido, el trip hop, y 26 años después es posible conmemorar el lanzamiento de su primer álbum Blue Lines con esta camiseta.

Grupos contemporáneos

Los últimos años han dejado cantidad y calidad musical de sobra. Como para llenar un armario de camisetas de grupos contemporáneos, como por ejemplo The Strokes y The Mars Volta.

The Strokes

La banda formada por Julian Casablancas, Nikolai Fraiture y Albert Hammond Jr. lanzó su álbum de debut en los albores del milenio. Is This It vio la luz en 2001 y The Strokes fueron apodados como los salvadores del rock. Tras 17 años, varios millones de discos vendidos y un buen puñado de clásicos después, el grupo neoyorquino sigue siendo uno de los más representativos de la primera década de este siglo.

The Mars Volta

La primera década del nuevo milenio aportó muchos nombres nuevos al panorama del rock. The Mars Volta constituye hoy una de las bandas de culto de esa época, más aún desde su separación hace ahora cinco años. Los tejanos de El Paso dejaron para la posteridad portadas espectaculares para sus álbumes y sencillos como Televators (2002), uno de sus primeros singles que se puede recuperar ahora en forma de camiseta.

