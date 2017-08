Lo dice Tyrion: si me queréis, dejad de comprar ‘huskies’

Tyrion, el único Lannister que tiene corazón, según algunos de los entendidos en Juego de Tronos, ha pedido a los fans de la serie que dejen de comprar huskies siberianos. Estos perros son los más parecidos a los temibles lobos huargos, emblema de la casa Stark. Muchos son abandonados..

"Por favor, a todos los maravillosos seguidores de Juego de Tronos, entendemos que debido a la gran popularidad de los lobos huargos, mucha gente está comprando huskies", dice el actor Peter Dinklage en un comunicado con la organización animalista PETA, "esto no solo daña a todos los perros sin casa esperando en las protectoras una oportunidad de ser adoptados, también los refugios están comunicando que muchos de esos huskies están siendo abandonados, como ocurre cuando los perros han sido comprados como consecuencia de un impulso, sin entender sus necesidades. Por favor, por favor, si vas a llevar un perro a tu familia, estáte seguro de que estás preparado para tan tremenda responsabilidad y recuerda que siempre, siempre, tienes que adoptar animales en una protectora".

PETA asegura que desde que la exitosa serie de HBO comenzó en 2011, los refugios de Reino Unido han visto un incremento del 700% en el abandono de huskies. De 10 al año a 81 en 2016. Dos protectoras de California del Norte también han comprobado como se doblaba en dos años.el número de animales dejados a su suerte.

Prohibido comprar

No es la primera vez que ocurre, dice PETA. Fiebres similares se dieron cuando se estrenaron películas como 101 dálmatas, Una rubia muy legal, que desató la venta de chihuahuas o Men in Black, cuando todos quisieron tener un carlino en casa. "Siempre hay oleadas de abandonos cuando determinados perros se ponen de moda y luego acaban en las protectoras", se lamenta Silvia Barquero, del partido animalista PACMA, "porque al comprar por impulso no se tiene en cuenta la responsabilidad que estás asumiendo"

PACMA defiende que hasta que no se acabe con el "exagerado abandono de animales", en palabras de Barquero, (138.000 perros y gatos en 2016, según datos de la Fundación Affinity) se prohiba tanto la venta como la cría. "Ahora, en cualquier tienda, cualquiera puede comprar un perro. A nadie se le pide nada", argumenta la presidenta del partido, "en una protectora te hacen un perfil para que puedas adoptar el animal adecuado a sus capacidades. Por ejemplo, quien quiere adoptar es un matrimonio de personas muy mayores no se le entrega un animal que requiera mucho ejercicio diario"