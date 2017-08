Ellos también se equivocan: 14 actores que odian sus películas

Alec Guinness: ‘Star Wars’

La filmografía de Alec Guinness (1914, Londres) ya era extensa cuando interpretó a Obi-Wan Kenobi, contaba incluso con un Oscar por ‘El puente sobre el río Kwai’ (1958). La película no convenció para nada al actor que, como se recogió en su biografía autorizada, escribía a una amiga: "No puedo decir que esté disfrutando de la película, cada dos días me llegan nuevos diálogos basura en trozos de papel rosa y ninguno de ellos hace a mi personaje más claro o soportable". Recientemente se ha conocido que, en el guión original, Kenobi no moría y se ha especulado con que fuera el propio Guinness el que pidiera la muerte de su personaje.