12 famosos que apostaron por salir con personas anónimas y acertaron

Matt Damon y Luciana Barroso

“Entré en un bar y me escondí detrás de la barra porque un grupo de fans me estaba acosando. Luciana me miró y me dijo ‘¿Qué haces aquí?’. Cuando la vi por primera vez, me pasó algo indescriptible”. Así recuerda Matt Damon (1970, EEUU) su primer encuentro con Luciana Barroso (1976, Argentina). La pareja se conoció en 2003, cuando el actor estaba rodando la película 'Pegado a ti' frente al bar de Miami donde trabajaba la argentina. “Cuando tenía veinte años pensaba que jamás iba a sentar cabeza. Pero encontré a Luciana y fue como si me golpeara un rayo. Me cambió la vida, literalmente”, confiesa Damon, que se casó con Luciana en 2005. La pareja, que tiene tres hijas en común, ha dado con la fórmula para llevar 12 años de relación saludable: "No pasamos más de quince días sin vernos, cuando Luciana no puede viajar conmigo voy yo a verla, y cuando estamos en casa todas las semanas tenemos una cita", explica el actor.