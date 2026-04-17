Un abril casi veraniego: sol, estabilidad y temperaturas disparadas en España

Los termómetros subirán con fuerza esta semana, con ambiente estable y máximas muy por encima de lo habitual para esta época del año

“Este fin de semana tendremos un adelanto del verano en pleno mes de abril”, así ha descrito el tiempo de los próximos días el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Las temperaturas seguirán subiendo y lo harán con fuerza. Los días viernes, sábado y domingo, los termómetros alcanzarán valores poco habituales para esta época del año, con máximas que superarán los 25 grados de forma generalizada y que en puntos del sur podrán acercarse o incluso rebasar los 34.

La estabilidad se impone estos días en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o poco nubosos y un ambiente cada vez más cálido. Sin embargo, a partir del mediodía crecerán nubes en zonas de montaña que podrán dejar chubascos dispersos, en algunos casos intensos y acompañados de tormenta, granizo o rachas fuertes de viento, sobre todo en áreas del interior.

A primera hora del día sábado, no se descartan nieblas en la meseta norte, Galicia y algunos puntos del Mediterráneo. En Canarias, el cielo estará más nuboso en el norte y con nubes altas en el resto, con presencia de calima, especialmente en las zonas orientadas al este.

El viento será en general flojo, con brisas en la costa, aunque en el Estrecho podrá soplar con más intensidad el levante en algunos momentos. Las heladas quedarán ya limitadas a las cumbres del Pirineo, en un contexto de temperaturas claramente al alza en todo el país.

El domingo se mantendrá la estabilidad de los días anteriores con la posibilidad de chubascos localizados en zonas del norte peninsular. En el sur de España, las temperaturas podrán llegar hasta los 34 grados en zonas cercanas al valle del Guadalquivir, 10 grados por encima de los valores habituales de abril. Mientras que, en Canarias, las temperaturas comenzarán a tener un descenso que se notará con fuerza el día lunes.

Para el resto de la Península se mantiene la incertidumbre con respecto al tiempo de la próxima semana. El día lunes se prevé que se mantengan las altas temperaturas, aunque para el martes existe la posibilidad de que bajen los termómetros o continuemos en el ascenso térmico.