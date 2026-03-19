La borrasca ‘Therese’ pone en alerta a Canarias por lluvias intensas, viento y mala mar

El municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro, donde la lluvia, al igual que en otros puntos del Archipiélago, se ha dejado sentir.

La Aemet emite un aviso especial para las islas ante la previsión de días de inestabilidad con acumulados de hasta 300 litros y riego de desprendimiento en barrancos

La inestabilidad regresará a España con la borrasca Therese. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial debido a la formación de esta nueva borrasca que irá ganando fuerza y provocará un episodio de mal tiempo en Canarias durante los próximos días. A partir de este jueves y durante el resto de la semana habrá un temporal de viento, lluvia y mala mar. El portavoz de la Agencia, Rubén del Campo, ha señalado que las rachas de viento serán intensas en las islas con lluvias fuertes y olas que podrán superar los cuatro metros.

En algunos puntos de La Palma y Tenerife se podrían acumular más de 300 litros, con riesgo de crecidas de barrancos, inundaciones y desprendimientos. Además, nevará en las cumbres del archipiélago.

Las islas Canarias padecerán los efectos de Therese, con fuertes rachas de viento que podrán superar los 100 kilómetros por hora, sobre todo en altas zonas expuestas a los vientos del suroeste. Además, continuará el temporal marítimo en todo el archipiélago, con olas de más de cuatro o cinco metros, y las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes. “Mucha precaución porque los barrancos podrían bajar con mucha agua”, ha mencionado Del Campo.

En el resto de la Península, la jornada será más tranquila, aunque en puntos de Extremadura y Andalucía occidental podría haber leves lluvias con tormenta, que también podría darse en el Pirineo catalán. Las temperaturas bajarán en muchas zonas, aunque en puntos del Cantábrico y del Guadalquivir todavía se superarán los 25 grados.

Los vientos húmedos que llegan al Mediterráneo irán cubriendo el cielo y dejarán algunas lluvias débiles, sobre todo en la Comunidad Valenciana. El viento soplará con fuerza en las comunidades del Cantábrico, el norte de Navarra y el sur de Andalucía. Las temperaturas bajarán en Canarias, Baleares y en el este de la Península, mientras que subirán en el oeste. En Galicia se espera un día especialmente suave, con valores que rondarán los 22 grados en A Coruña y los 26 en Ourense.

El día viernes, coincidiendo con la llegada de la primavera, en Canarias continuará el tiempo adverso, con lluvias abundantes acompañadas de tormenta y posible granizo. Los acumulados serán importantes en las islas occidentales, sobre todo en La Palma. Rachas muy fuertes de viento y la mala mar continuarán en el archipiélago, aunque subirán las temperaturas y con ellas, la cota de nieve.

En el resto del país aumentará la inestabilidad, con lluvias que se extenderán de oeste a este. Las precipitaciones afectarán sobre todo a Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, sin descartar que llueva también en zonas próximas. Las lluvias serán más abundantes, localmente fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y el oeste y el sur de Andalucía. Soplarán rachas de viento muy fuertes también en el Estrecho. Las temperaturas descenderán en el centro y sur de la península, y ascenderán en el nordeste.