El tiempo será “primaveral” este fin de semana, con sol y temperaturas en aumento

La borrasca Pedro ―la décima desde que empezó el año― ha quedado atrás, y el tiempo se estabilizará en España este viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De todas maneras, aún caerán precipitaciones en el Cantábrico oriental y los Pirineos durante la primera mitad del día y el extremo norte peninsular permanecerá con cielos cubiertos hasta la tarde. Rachas muy fuertes de viento superarán los 70 kilómetros por hora en el bajo Ebro, los Pirineos y Baleares. La agencia mantiene un aviso naranja, que indica peligro importante, en Girona hasta las 14.00. Habrá “tiempo primaveral” con “temperaturas en ascenso en la mayor parte del país durante el fin de semana y comienzos de la próxima”, según adelanta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Después de una concatenación de temporales que, además de causar inundaciones, han hecho que el agua embalsada alcance niveles récord, un anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este, adentrándose en la Península y continuando la progresiva estabilización de la atmósfera. Nevará en la cara norte de los Pirineos con la cota en torno a los 1.000 metros. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar a lo largo del día. En Canarias, serán nubosos en el norte de las islas y despejados en el resto.

Las temperaturas máximas tendrán un ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, salvo en el Ebro y en los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios. El aumento será notable en los sistemas montañosos, donde superarán los seis grados Celsius, excepto en el Pirineo. Las mínimas irán en descenso, en general ligero en la Península y Baleares, excepto en el extremo nordeste.

En Canarias, llegará una masa de aire cálido desde África. Las temperaturas podrían rondar los 28 grados en algunos puntos de las islas los próximos días. La masa de aire irá cargada de polvo en suspensión, dando lugar a calima, que será más intensa el domingo y el lunes.

Sábado y domingo calurosos

El fin de semana será estable, “con temperaturas en claro ascenso”. El sábado amanecerá con heladas débiles en zonas del norte y del centro de la Península, pero el domingo solo se darán en puntos aislados de la meseta norte. Las máximas superarán de forma generalizada los 15 grados el sábado y los 18 grados el domingo. Esta jornada “las temperaturas máximas estarán cinco grados por encima de lo normal para la época del año”, según Del Campo y detalla: “Se alcanzarán valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril”. Los cielos estarán despejados y apenas habrá lluvias en el país.

La situación será similar el lunes y el martes, cuando se podrían rondar los 25 grados tanto del Cantábrico como del Mediterráneo. Seguirán los cielos poco nubosos y la ausencia de lluvias, aunque ya el martes por la tarde podría llegar un nuevo frente que dejaría lluvias en Galicia. “Es probable que al día siguiente este frente se vaya desplazando de oeste a este por el interior de la Península, dejando precipitaciones en buena parte del territorio”, según el portavoz. Las temperaturas bajarían de forma notable ese día. Sin embargo, Del Campo aclara que todavía hay incertidumbre sobre la llegada de este frente.